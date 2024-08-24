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Almanya'da festivaldeki bıçaklı saldırının bilançosu ağırlaştı! Resmi açıklama geldi, kayıplara karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;da festivaldeki bıçaklı saldırının bilançosu ağırlaştı! Resmi açıklama geldi, kayıplara karıştı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'nın Solingen kentindeki bir festivalde bıçaklı saldırgan dehşet saçtı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı. Olayın ardından resmi açıklama geldi, zanlıların kayıplara karıştığı öğrenildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi. Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37’de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söyledi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kresta saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Polis sözcüsü ayrıca saldırganın arandığını, saldırgana ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, çoğu şok içinde olan tanıkların dinlenerek saldırgan hakkında bilgi alınacağını kaydetti. Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre ağır yaralı sayısı 5'e yükseldi.

Almanya'da festivaldeki bıçaklı saldırının bilançosu ağırlaştı! Resmi açıklama geldi, saldırganlar kayıp... - 1. Resim

KİM OLDUĞU DAHİ BİLİNMİYOR

Bölgede inceleme yapan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, çok kötü bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Saldırganın durup dururken rasgele insanları bıçakladığını ve öldürdüğünü aktaran Reul, “Neden, niçin, niye? Kimse bilmiyor. Şu an motivasyonu ve kişi hakkında bir şey söyleyemeyiz, Kim olduğu dahi bilinmiyor.” ifadesini kullandı.

Almanya'da festivaldeki bıçaklı saldırının bilançosu ağırlaştı! Resmi açıklama geldi, saldırganlar kayıp... - 2. Resim

ÖLENLERDEN 1'İ KADIN

Reul, polisin soruşturma yaptığını belirterek, spekülasyonlara yer verilmemesini istedi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek ölenlerin 1’nin kadın, 2’sinin erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Şüphelinin doğrudan insanlara saldırdığını, vücutta etkili olacak yerleri hedef aldığını ve ardından ortadan kaybolduğunu aktaran Reul, “Spekülasyon yapmamaya dikkat etmemiz lazım. Şu an bunu bir erkeğin yaptığını biliyoruz. Daha fazlasını bilmiyoruz. Nereden geldiğini, ne söylediğini, neden yaptığını bilmiyoruz.” dedi.

Almanya'da festivaldeki bıçaklı saldırının bilançosu ağırlaştı! Resmi açıklama geldi, saldırganlar kayıp... - 3. Resim

Solinger Tageblatt gazetesinin haberine göre, saldırı Solingen şehrinin 650. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleşti.

Haberde, saldırının ardından polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Solingen Belediyesinden yapılan açıklamada, “Çeşitlilik Festivali” ismini taşıyan ve 25 Ağustos Pazar gününe kadar sürmesi planlanan festivalde 24 ve 25 Ağustos’ta yapılacak etkinliklerin iptal edildiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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