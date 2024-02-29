Almanya'daki kritik zirve sona erdi: Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'barış görüşmelerine devam' kararı

Almanya’nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Azerbaycan-Ermenistan arasında barış anlaşması müzakereleri sona erdi. İki ülkenin barış görüşmelerine devam etme kararı aldığı açıklandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ev sahipliğinde Almanya’nın başkenti Berlin’de Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün ve bugün yapılan barış anlaşması müzakereleri sona erdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın ikili ve üçlü formatta devam eden görüşmelerin ardından iki ülke arasında barış anlaşması taslağıyla ilgili bazı önemli konularda ek çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, dışişleri bakanları ve heyetlerinin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağına ilişkin çeşitli konularda karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜLECEK

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında ise "Bakanlar ve heyetler, 'Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın ve iki devlet arasındaki ilişkilerin kurulmasına ilişkin ikili anlaşma taslağı'nın hükümlerine ilişkin görüşleri ele aldı. Açık konularda müzakerelerin sürdürülmesi hususunda karşılıklı mutabakata varıldığı belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Toplantı kapsamında bakanların, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili ve üçlü görüşmelerde de bulunduğu kaydedildi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği talimat gereği, Bayramov ile Mirzoyan'ın 28-29 Şubat'ta bir araya gelmesi üzerinde mutabakat sağlanmıştı.