Almanya’dan siyonizm şartı! Çifte vatandaşlık kriterleri değişti

İsrail’in Filistinlilere uyguladığı soykırıma karşı ülkesinde yükselen tepkileri bastırmak isteyen Almanya, çifte vatandaşlık için “Yahudileri sevme şartı” getirdi

Almanya’da çifte vatandaşlığı mümkün kılan “Vatandaşlık Yasası’nın Modernizasyonu Yasası”, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 26 Mart’ta imzalandıktan üç ay sonra resmî gazetede yayımlanarak bugün yürürlüğe giriyor. Yeni yasayla Almanya vatandaşlığına geçmek isteyenler, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçmek mecburiyetinde kalmayacak. Böylelikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları bundan sonra Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olabilecek. Bundan sonra Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan kanuni ikamet etme süresi 8 yıldan 5 yıla indiriliyor. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki hayat şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda ise bu süre üç yıla kadar düşebiliyor. Almanya’da doğan çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az beş yıl kanuni olarak ülkede ikamet etmesi hâlinde Alman vatandaşlığı alabilecek.

YAHUDİ BASKISI!

Ancak kanuna göre Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemlerde bulunanlar ile kadın erkek eşitliğini kabul etmeyenler Alman vatandaşlığına alınmayacak. Almanya İçişleri Bakanlığının açıklamasında, vatandaşlığa geçmek isteyenlerin özgürlükçü bir toplumun değerlerini kabul etmesi gerektiği belirtilerek “Bu değerleri paylaşmayan, hatta bunlara aykırı davranan kişilerin Alman vatandaşı olmasına izin verilmiyor” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Almanya’da artan Yahudi düşmanlığına tepki olarak vatandaşlık testindeki soru listesinin genişletildiği belirtilerek “Antisemitizm, İsrail Devleti’nin var olma hakkı ve Almanya’daki Yahudi hayatı konularında yeni sınav soruları eklendi” ifadesi yer aldı. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin ayrıca sosyal yardım almadan kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamaları gerekiyor.