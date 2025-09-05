Almanya’nın en korunaklı cezaevinden kaçtı, tellerde yakalandı!

Almanya’da bir mahkum, Waldheim Cezaevi’nden kaçmaya çalışırken dikenli tellere takılıp başarısız oldu.

28 yaşındaki Libyalı mahkum vinç yardımıyla tellerden çıkarıldı.

ÇARESİZ PLAN DİKENLİ TELLERDE SON BULDU

MDR SACHSEN’in aktardığına göre mahkum, cezaevi içindeki güvenlik çitini aşarak araç geçidi kapısına tırmandı. Burada ilerleyemeyince dikenli telin altından sürünerek çatının üzerine çıktı. Ancak dış duvara ulaşmaya çalışırken teller arasında sıkıştı.

İtfaiye ekipleri bir atlama brandası açarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Polis, mahkumu yeniden cezaevine götürdü.

ERKEN TAHLİYE İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Cezaevi Müdürü Martin Lindner, bu tür kaçış girişimlerinin nadir olduğunu belirterek, “Son başarılı kaçış yıllar önce yaşandı” dedi. Lindner, erken tahliyenin artık söz konusu olmadığını vurguladı:

“Mahkumun erken tahliye şansı büyük olasılıkla önemli ölçüde azalmıştır.”

BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Güvenlik gerekçesiyle 28 yaşındaki mahkum Perşembe günü Saksonya’daki başka bir cezaevine nakledildi. Yetkililer, kaçışın nedenini araştırıyor.

GÜVENLİK AÇIKLARI İNCELENİYOR

Lindner, güvenlik mekanizmalarının genel olarak yeterli olduğunu söylerken, “Her kaçış girişimi detaylı analiz edilecek ve gerekirse ek önlemler alınacaktır” ifadelerini kullandı.