Film sahnelerini aratmadı! Azılı mahkumlar hapishaneden kaçtı: FBI bile izlerini bulamıyor

New Orleans'taki Orleans Adalet Merkezi'nde film sahnelerini aratmayan bir firar gerçekleşti. On azılı mahkum, tuvalet ve lavabonun sökülmesiyle oluşturulan gizli bir geçitten hapishaneden kaçtı.

ABD'nin güneyinde Louisiana eyaletindeki New Orleans kentindeki Orleans Adalet Merkezi'nde 10 mahkum, tuvalet ve lavabonun sökülerek oluşturulan bir delikten firar etti.

Sabah erken saatlerde gerçekleşen kaçışta, hücre duvarındaki dikdörtgen bir delik kullanıldı.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ? KAMERA KAYITLARI ÇALIŞMIYORDU!

Orleans Parish Şerif Ofisi, kaçan mahkumların hapishane çalışanlarından yardım almış olabileceğini açıkladı. Şerif Susan Hutson, firarilerin turuncu hapishane üniformalarını çıkarıp sivil kıyafetler giyerek, bir yükleme rıhtımındaki kapıdan kaçtıklarını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde firarilerin bir duvarı tırmanarak otoyola doğru kaçtıkları görüldü. Şerif Ofisi, kaçışın yaşandığı bölümdeki üç kameranın çalışmadığını duyurdu.

YAKALANAN İSİMLER BELLİ OLDU: MYLES, MOODY VE DENNİS GÖZALTINDA

Louisiana Eyalet Polisi, firarilerden 20 yaşındaki Kendell Myles'ın New Orleans'ın Fransız Mahallesi'nde, 21 yaşındaki Robert Moody'nin ise Central City semtinde yakalandığını açıkladı. New Orleans polis şefi Anne Kirkpatrick, Cuma gecesi Dkenan Dennis'in de gözaltına alındığını belirtti. Diğer yedi firarinin ise "silahlı ve tehlikeli" oldukları gerekçesiyle aranmasına devam ediliyor.

"İÇERİDEN YARDIM ALMIŞ OLABİLİRLER"

Şerif Susan Hutson, firarilerin kaçışında hapishane çalışanlarının yardım etmiş olabileceğine dair güçlü şüpheler olduğunu belirtti. "Bu tutukluların kaçışlarında departmanımız içindeki kişilerden yardım aldıklarına dair göstergelerimiz var," dedi. Firarın yaşandığı sırada dört amir ve 36 personelin görevde olduğunu ekledi.

KİLİTLER KUSURLU, GÖREVLİLER GÖREVDEN ALINDI

Orleans Parish Şerif Ofisi, firarın gerçekleştiği hapishanedeki güvenlik açıklarını araştırdıklarını açıkladı.

Ayrıca, güvenlik sistemini izlemekle sorumlu olan bir sivil çalışan, yiyecek almak için istasyonundan ayrıldığı sırada firarın gerçekleştiği açıklandı. Olay sonrası üç hapishane görevlisi ücretsiz olarak açığa alındı.

FBI VE CRİMESTOPPERS ÖDÜL KOYDU

FBI, firarilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 5.000 dolar, Crimestoppers GNO ise 2.000 dolar ödül vereceğini açıkladı.