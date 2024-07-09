Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Altın madeninde heyelan! Çok sayıda can kaybı var

Altın madeninde heyelan! Çok sayıda can kaybı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya, Sulawesi, Heyelan, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu altın madeninde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı. Ekipler halen kayıp 45 kişiyi arıyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin Arama ve Kurtarma Ofisi yetkililerinden Heriyanto, açıklama yaptı.

52 KİŞİ KURTULDU

Heriyanto, Sulawesi Adası'ndaki heyelan nedeniyle Bone Bolango bölgesinde toprak altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.Hava koşullarının dü zelmesiyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını hızlandırabildiğini aktaran Heriyanto, yaklaşık 52 kişinin heyelandan kaçmayı başardığını ifade etti.

45 KİŞİ KAYIP

Heriyanto, 18'i yaralı olmak üzere yaklaşık 23 kişinin de canlı çıkarıldığını ve halen kayıp 45 kişi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansı Sözcüsü Afifuddin Ilahude, arama kurtarma çalışmaları için polis ve askeri personel dahil 200'den fazla kişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Ilahude, çok sayıda kayıp olduğunu ve bazı uzak bölgelere henüz ulaşılamadığı için ölü sayısında artış görülme ihtimaline işaret etti. Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki sağanak sonucu dün, heyelan meydana gelmiş ve Bone Bolango bölgesinde "yasa dışı" işletilen bir altın madeninde onlarca kişi toprak altında kalmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Vitamin bağımlısı olduk! Reklamlar en çok kadınları etkiliyorFenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden! Melissa Vargas detayı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya çocuk hastanesini hedef almıştı! Kiev'de bilanço ağırlaşıyor - DünyaRusya çocuk hastanesini hedef almıştı! Bilanço ağırlaşıyorABD'de NATO Zirvesi alarmı! Liderleri Gizli Servis koruyacak, her yere keskin nişancı yerleştirildi - DünyaABD'de NATO alarmı! Liderler için Gizli Servis devredeİsrail'den Filistinlilere ölüm tuzağı! Gazze hükümetinden 'saha infazlarına sürükleyebilir' uyarısı - Dünyaİsrail'den Filistinlilere ölüm tuzağı12'si Suriye uyruklu! Çölde kaybolan 14 kişi ölü bulundu - DünyaÇölde kaybolan 14 kişi ölü bulunduİsrail ‘tünel bulduk’ diye büyük saldırı başlattı! Onlarca sivil evlerinde mahsur kaldı - Dünyaİsrail ‘tünel bulduk’ diye büyük saldırı başlattı!Aşırı sağ korkusu aşırı sola kazandırdı! CNN: Fransa kaosa sürüklenecek - DünyaAşırı sağ korkusu aşırı sola kazandırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...