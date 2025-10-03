Amazon'un teslimat dronları vinçle çarpıştı! Federal soruşturmayla karşı karşıya

Amazon Prime Air’e ait iki teslimat dron’unun Arizona’da bir vinçle çarpışmasının ardından şirketin bölgedeki drone hizmetlerini geçici olarak durduruldu. Olay sonrasında Amazon'a Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından soruşturma açıldı.

Phoenix’in batısındaki Arizona eyaletine bağlı Tolleson şehrinde meydana gelen olayda MK30 tipi insansız hava aracı, bir Amazon deposundan sadece birkaç mil uzaklıktaki ticari bir alanda bulunan sabit bir inşaat vincinin bomuna çarptı. Tolleson Polis Departmanı’ndan Çavuş Erik Mendez, olay yerinde bir kişinin duman soluma ihtimaline karşı değerlendirildiğini söyledi.

AMAZON SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Amazon sözcüsü Terrence Clark yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tolleson, Arizona’da iki Prime Air insansız hava aracının karıştığı bir olaydan haberdarız veilgili makamlarla birlikte soruşturma yürütüyoruz.”

FAA’nın ön kaza raporlarına göre, Çarşamba günü uçaklar rotalarının ortasındayken meydana gelen çarpışmada her iki dron da önemli derecede hasar aldı.

DRON YAZILIMINDAKİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Soruşturmalar, Amazon’un Ocak ayında Oregon, Pendleton’daki test sahasında meydana gelen iki kazanın ardından Tolleson ve College Station, Teksas’taki drone teslimatlarını geçici olarak durdurmasından sadece birkaç ay sonra geldi. Bu kazalar ayrıca FAA ve NTSB tarafından soruşturmalara yol açmıştı. CNBC’nin haberine göre şirket dron yazılımındaki sorunları çözdüğünü açıkladıktan sonra Mart ayında teslimatlara yeniden başlamıştı.

Amazon, teslimat dronlarının “havada ve yerde engelleri tespit edip onlardan uzak durmalarını” sağlayan bir algılama ve kaçınma sistemiyle donatıldığını söylüyor . Şirket, sistemin ayrıca uçağın daha uzun mesafelerde görsel gözlemciler olmadan da çalışmasına imkan sağladığını belirtti.

500 MİLYON PAKET DRON İLE TESLİM EDİLECEK

Amazon , kurucusu Jeff Bezos’un 30 dakika veya daha kısa sürede müşterilerin kapısına diş macunu, kitap ve pil taşıyan dron vizyonunu hayata geçirmek için on yılı aşkın süredir çalışıyor. Ancak Prime Air’in yalnızca birkaç ABD şehrinde kullanıma sunulması nedeniyle ilerleme yavaş oldu. Amazon, on yılın sonuna kadar yılda 500 milyon paketin dron ile teslim edilmesini hedefliyor.