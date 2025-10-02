Fas'ta iç savaş görüntüleri! 3 genç protestolarda hayatını kaybetti

Fas’ta "internet kısıtlamaları" odaklı eylemlerde, gençlerin öncülüğünde organize edilen gösteriler, ülkede yapılan son yılların en büyük protestolarından biri haline geldi.

Fas hükümeti, güvenlik güçlerinin gösteriler sırasında üç kişiyi öldürmesinin ardından, gençlerin öncülük ettiği protestoların temel nedenlerini ele alacağını açıkladı.

BAŞBAKAN'DAN ÖLEN GENÇLER İÇİN 'YAS' AÇIKLAMASI

ABC News'den edinilen bilgilere göre, Fas Başbakanı Aziz Akhannouch, ölenler için yas tuttuğunu belirterek, güvenlik güçlerinin düzeni sağlama çabalarını övdü ve protestocuların sağlık ve eğitim taleplerine olumlu cevap vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hükümet toplantısında reform detaylarına değinmeyen Akhannouch, “Sorunların çözümünde diyalog ve tartışma tek yol” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında üç kişinin öldüğünü, 354 kişinin yaralandığını ve 23 vilayette kamu binaları, bankalar ve araçların zarar gördüğünü açıkladı. Bakanlık, göstericilerin yaklaşık yüzde 70’inin reşit olmayanlar olduğunu bildirdi.

İÇ SAVAŞ MANZARALARI

Genç internet kullanıcıları tarafından organize edilen ve lideri bulunmayan “Gen Z” hareketi, hükümetin yolsuzluklarını ve altyapı önceliklerini eleştiriyor. Protestocular, 2030 Dünya Kupası hazırlıkları için milyarlarca yatırım yapılırken, okullar ve hastanelerin yetersiz kaldığını vurguladı.

Gösteriler, özellikle doğu ve güney bölgelerinde şiddetli hale gelirken, taş atma ve araç yakma olayları yaşandı.

Fas İnsan Hakları Derneği, binden fazla kişinin gözaltına alındığını bildirirken, gösteriler sağlık ve eğitimdeki eşitsizlikleri, bölgesel farklılıkları ve genç işsizliği gibi sorunları gündeme taşıdı.

Yetkililer, Dünya Kupası harcamalarının kamu altyapısı önceliklerinin yerine geçmediğini ve sağlık sektöründeki sorunların önceki hükümetlerden miras kaldığını savundu.