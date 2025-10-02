Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fas'ta iç savaş görüntüleri! 3 genç protestolarda hayatını kaybetti

Fas'ta iç savaş görüntüleri! 3 genç protestolarda hayatını kaybetti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Fas, Protesto, İç Savaş, Gençler, Güvenlik Güçleri, Afrika, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fas, son yıllarının en büyük protestolarından biriyle karşı karşıya. 'İnternet kısıtlamaları' odaklı başlayan eylemler, ülkede adeta iç savaş manzaralarına sahne oluyor. Fas hükümeti, güvenlik güçlerinin gösteriler sırasında üç kişiyi öldürmesinin ardından, gençlerin öncülük ettiği protestoların temel nedenlerini ele alacağını açıkladı.

Fas’ta "internet kısıtlamaları" odaklı eylemlerde, gençlerin öncülüğünde organize edilen gösteriler, ülkede yapılan son yılların en büyük protestolarından biri haline geldi.

Fas hükümeti, güvenlik güçlerinin gösteriler sırasında üç kişiyi öldürmesinin ardından, gençlerin öncülük ettiği protestoların temel nedenlerini ele alacağını açıkladı.

Fas'ta iç savaş görüntüleri! 3 genç protestolarda hayatını kaybetti - 1. Resim

BAŞBAKAN'DAN ÖLEN GENÇLER İÇİN 'YAS' AÇIKLAMASI

ABC News'den edinilen bilgilere göre, Fas Başbakanı Aziz Akhannouch, ölenler için yas tuttuğunu belirterek, güvenlik güçlerinin düzeni sağlama çabalarını övdü ve protestocuların sağlık ve eğitim taleplerine olumlu cevap vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hükümet toplantısında reform detaylarına değinmeyen Akhannouch, “Sorunların çözümünde diyalog ve tartışma tek yol” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında üç kişinin öldüğünü, 354 kişinin yaralandığını ve 23 vilayette kamu binaları, bankalar ve araçların zarar gördüğünü açıkladı. Bakanlık, göstericilerin yaklaşık yüzde 70’inin reşit olmayanlar olduğunu bildirdi.

Fas'ta iç savaş görüntüleri! 3 genç protestolarda hayatını kaybetti - 2. Resim

İÇ SAVAŞ MANZARALARI

Genç internet kullanıcıları tarafından organize edilen ve lideri bulunmayan “Gen Z” hareketi, hükümetin yolsuzluklarını ve altyapı önceliklerini eleştiriyor. Protestocular, 2030 Dünya Kupası hazırlıkları için milyarlarca yatırım yapılırken, okullar ve hastanelerin yetersiz kaldığını vurguladı.

Gösteriler, özellikle doğu ve güney bölgelerinde şiddetli hale gelirken, taş atma ve araç yakma olayları yaşandı.

Fas'ta iç savaş görüntüleri! 3 genç protestolarda hayatını kaybetti - 3. Resim

Fas İnsan Hakları Derneği, binden fazla kişinin gözaltına alındığını bildirirken, gösteriler sağlık ve eğitimdeki eşitsizlikleri, bölgesel farklılıkları ve genç işsizliği gibi sorunları gündeme taşıdı.

Yetkililer, Dünya Kupası harcamalarının kamu altyapısı önceliklerinin yerine geçmediğini ve sağlık sektöründeki sorunların önceki hükümetlerden miras kaldığını savundu.

Kaynak: Dış Haberler

Bartın'da fabrikada dumandan zehirlenen işçiler hastanelik olduKüresel Sumud Filosu'na uluslararası destek! Avrupa'da binlerce kişi sokaklara döküldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyaz Saray'da gözler Hamas'ın kararında: Trump süre tanıdı mı? - DünyaBeyaz Saray'da gözler Hamas'ın kararındaKüresel Sumud Filosu'na uluslararası destek! Avrupa'da binlerce kişi sokaklara döküldü - DünyaKüresel Sumud Filosu'na uluslararası destek170 uzmandan Almanya'ya 'İsrail' uyarısı! Tarihi bildirgeye imza attılar - Dünya170 uzmandan Almanya'ya 'İsrail' uyarısıMısır'dan Trump'ın Gazze barış planı hakkında açıklama: Hamas'ı ikna etmeye çalışıyoruz - DünyaMısır'dan 'Gazze barış planı' açıklamasıMars’a yaklaşan '3I/Atlas' bilim insanlarında merak uyandırdı: Dünya için tehlikeli mi? - DünyaMars’a yaklaşan '3I/Atlas' bilim insanlarında merak uyandırdı: Dünya için tehlikeli mi?Danimarka, dolandırıcılık davasını kaybetti! 1,44 milyar sterlinlik darbe - DünyaDanimarka, dolandırıcılık davasını kaybetti!
Sonraki Haber Yükleniyor...