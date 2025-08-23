Faslı futbolcudan akılalmaz hareket! "Dışlanmış hissediyorum" dedi, yüzerek İspanya'ya geçti

Fas Botala 2 Ligi takımı Mağrib Atletic Tetvan takımında oynayan 19 yaşındaki Zeytuni, fark edilme ihtimalini azaltmak için Fineydak sahilinde uzun bir mesafe yürüdükten sonra yoğun sis ve denizin dalgalanmasını fırsat bilerek yaklaşık yarım saat yüzüp Sebte kıyılarına vardı.

Genç futbolcu, buradaki Göçmenler İçin Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

"KENDİMİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORDUM"

Sebte’deki yerel basına konuşan Zeytuni, kulübünde uzun süredir maaşını alamadığını, sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir destek görmediğini söyledi.

Kendini “dışlanmış” hissettiğini dile getiren genç oyuncu, daha iyi bir futbol geleceği için risk almak zorunda kaldığını belirtti.

Fas’ın yükselen yeteneklerinden biri olarak gösterilen Zeytuni, daha önce Tetvan ekibiyle 18 yaş altı Fas Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Zeytuni’nin oyun tarzı ve savunmadaki rolü Arsenal’in Fransız stoperi William Saliba’ya benzetiliyor. Uzun boyu ve fiziksel gücü ile dikkat çeken Zeytuni hem stoper hem de ön libero mevkilerinde oynayabiliyor.

FUTBOL HAYATINA AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Zeytuni’nin riskli yolculuğu, Fas futbolundaki genç oyuncuların karşı karşıya kaldığı sosyal ve mesleki zorlukları yeniden gündeme taşıdı. Taraftarlar ve spor çevreleri, yaşananların kulüp yönetimlerinin mali ve idari yetersizliklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Fas basını, olayın yalnızca bireysel bir dram değil, aynı zamanda altyapıdan yetişen futbolcuların geleceği ve kulüplerin sosyal sorumlulukları konusunda ciddi sorular doğurduğunu belirtti.

Zeytuni, Sebte’deki barınma merkezinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken, Avrupa ya da yerel kulüplerden gelecek fırsatlarla futbol hayatına devam etmeyi umuyor.