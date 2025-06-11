Türkiye-Fas Gençlik Değişimi nedir, başvurular nasıl yapılır? Başvuru süreci başladı!

Türkiye – Fas Gençlik Değişimi başvuruları programa katılım sağlamak isteyen binlerce gencin gündeminde yer alıyor. Türkiye - Fas Gençlik Değişimi başvuruları 10–16 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

Türkiye ile Fas arasında düzenlenecek Gençlik Değişimi Programı için başvuru süreci resmen başladı. 10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında başvuruları alınacak program, kültürler arası etkileşimi artırmayı ve gençlere uluslararası deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Programın detayları, etkinlik takvimi ve başvuru şartları gençler arasında büyük ilgi görüyor.

TÜRKİYE-FAS GENÇLİK DEĞİŞİMİ NEDİR?

Türkiye - Fas Gençlik Değişimi Programı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Fas yetkilileri arasında yapılan iş birliği kapsamında düzenleniyor. Programın amacı; Türk gençlerinin farklı kültürlerle tanışmasını sağlamak, gönüllülük faaliyetlerine katılımı artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek.

TÜRKİYE-FAS GENÇLİK DEĞİŞİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlerin programa katılabilmesi için başvurular yalnızca e-Genç sisteminin çevrim içi platformu üzerinden alınacak. Başvuru süreci 10 Haziran’da başlamış olup, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. Adayların bu tarihe kadar sistem üzerinden bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların T.C. vatandaşı olmaları ve sistemde kayıtlı bir e-Genç profiline sahip olmaları yeterli. Herhangi bir belge teslimi gerekmiyor, tüm işlemler çevrim içi olarak yürütülüyor.

TÜRKİYE-FAS GENÇLİK DEĞİŞİMİ NE ZAMAN?

2025 yılında gerçekleştirilecek Gençlik Değişimi, 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka, Marakeş ve Rabat şehirlerinde düzenlenecek. Bu süreçte seçilen gençler, Faslı akranlarıyla kültürel ve sosyal projelerde birlikte görev alacak, çeşitli kurumları ziyaret edecek ve yerel halkla etkileşim kuracak.

TÜRKİYE-FAS GENÇLİK DEĞİŞİMİ ETKİNLİKLERİ NELER?

Program içeriği oldukça zengin ve deneyim odaklı olacak. Katılımcılar şu etkinliklerde yer alacak:

Kültürel tanıtım etkinlikleri: Türk ve Faslı gençler, birbirlerine kendi kültürlerini tanıtacak.

Gönüllülük faaliyetleri: Yerel sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak sosyal projelerde görev alınacak.

Tarihi ve turistik mekan ziyaretleri: Marakeş’in labirent gibi sokakları, Kazablanka’nın tarihi dokusu ve Rabat’ın kültürel zenginlikleri gezilecek.

Söyleşiler ve atölye çalışmaları: Katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılacak, iletişim ve takım çalışması gibi konularda atölyeler düzenlenecek.

Rehberli turlar: Fas’ın geleneksel el sanatları, yemek kültürü ve mimarisine dair özel rehberli turlar gerçekleştirilecek.