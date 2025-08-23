Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sultan Orhan'da Mert Yazıcıoğlu'nun partneri belli oldu! Faslı oyuncu başrolde

Sultan Orhan’da Mert Yazıcıoğlu’nun partneri belli oldu! Faslı oyuncu başrolde

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman'da bir dönem sona eriyor, yepyeni bir sayfa açılıyor. Yeni başrol Mert Yazıcıoğlu olurken, dizinin ismi de Sultan Orhan olarak değiştirildi. Öte yandan Yazıcıoğlu’nun partneri Faslı oyuncu Mahassine Merabet oldu.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Kuruluş Osman dizisinde, taze bir hikaye ve yenilenen oyuncu kadrosuyla birlikte önemli bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen projede Mert Yazıcıoğlu’nun partneri olan Nilüfer Hatun karakterini canlandıracak isim ortaya çıktı.

MAHASSINE MERABET İLE ANLAŞMA TAMAM

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin Orhan Bey dönemini anlatan kod adı ‘Sultan Orhan’ dizisinin Nilüfer Hatun'u netlik kazandı. Rol için Faslı oyuncu Mahassine Merabet'le el sıkışıldı. Alina Boz'la görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Daha önce adı Fatma Hatun rolü için geçen Merabet, Nilüfer Hatun rolüne kaydırıldı.

BURAK ÖZÇİVİT GİTTİ, MERT YAZICIOĞLU GELDİ

Burak Özçivit’in, Kuruluş Osman’ın yedinci sezonu için bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği ve bu ücret konusunda yapım şirketiyle anlaşmaya varılamadığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından taraflar sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmıştı. Ortaya çıkan anlaşmazlık sonrası, Özçivit’in yerini Mert Yazıcıoğlu almıştı.

BENNU YILDIRIMLAR VE CİHAN ÜNAL DA KADRODA

Yeni sezonda dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturacak. Başrollerde ise Mert Yazıcıoğlu’nun yanı sıra Cihan Ünal Osman Bey’e ve Bennu Yıldırımlar Malhun Hatun’a hayat verecek. 

Öte yandan kulislerden sızan bilgilere göre, dizinin sevilen karakterleri Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin Bey), Belgin Şimşek (Gonca Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran Bey) yeni sezonda da kadroda yer almaya devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

