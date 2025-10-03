Sumud Filosu surda gedik açtı

Türkiye hariç ülkelerin başaramadığını Sumud Filosu başardı. Çeşitli milletlerden 500’e yakın aktivist İsrail tabusunu yerle yeksan etti.

Ölümü göze alan insanlar İsrail ordusunu yendiler. İsrail her gemiyi durduramadı. Bir tanesi Gazze’ye ulaştı. İnşallah bu sabah da birçok gemi varmış olur.

Avrupa’da birçok ülke sendikası greve gitti. İnsanların sivil itaatsizliği o zalim gücü kırdı.

Öte yandan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için İsrail'in saldırıları ve baskınları devam ediyor.

Katliamcı İsrail tarafından birçok gemi durduruldu, 38 Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistlerden 440’ı gözaltına alındı. Filodan Mikeno gemisi ise Gazze kara sularına girmeyi başardı.

Fakat Gazze'ye ulaşmak için az bir mesafe kalmışken gemi, İsrail askerleri tarafından ele geçirildi. Dünyanın dört bir yanından ise Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşması, İsrail'in engellemeleri durdurması için sesler yükseldi, halk sokaklara çıktı.

İsrailli hak örgütü Adalah, avukatlarının Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan ve İsrail ordusunun yasa dışı biçimde uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerle görüşmesine izin verilmediğini duyurdu.

İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in önceden kaydedilmiş bir videosu yayımlandı.

Videoda şu ifadeler yer aldı:

Benim adım Greta Thunberg. İsveç vatandaşıyım. Bu videoyu izliyorsanız, İsrail güçleri tarafından kaçırılıp iradem dışında alıkonulmuşum demektir. İnsani yardım misyonumuz şiddet içermeyen ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülüyordu. Lütfen hükûmetime benim ve diğerlerinin derhâl serbest bırakılmasını talep etmesini söyleyin.

İspanya'nın 35 kentinde öğrenciler, Filistin'e destek ve Küresel Sumud Filosu ile dayanışma amacıyla meydanlara inerek İsrail'i protesto etti. Öğrenciler Sendikasının "Filistin halkına soykırımı durduralım" çağrısı üzerine binlerce öğrenci ders bırakma eylemine katıldı. Ülke genelindeki gösterilerin en büyüğü, 4 binden fazla kişinin katıldığı başkent Madrid'de gerçekleşti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu belirtti.

Açıklamada, "Gemilerin hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvendeler. İsrail'e güvenli bir şekilde gidiyorlar. Oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" denildi.

İsrail ne yaparsa yapsın artık tek başına. Hamisi ABD bile halkla ilişkiler mücadelesini kaybettiğini söyledi. Sumud filosu tarihteki yerini aldı. Tarih onları altın harflerle yazdı bile. Ölümü göze alan bu insanlara ne kadar teşekkür etsek azdır...





