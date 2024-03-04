Amerikan halkı Biden'e güvenmiyor, akıl sağlığı yerinde değil!

ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 63'ünün, ABD Başkanı Joe Biden'ın "akıl sağlığından" şüphe duyduğunu ortaya koydu. Biden'in doktoru ise son raporunda sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşmıştı.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette 18 yaşın üzerindeki 1102 katılımcıya "Joe Biden'ın başkan olarak etkili görev yapabilmesi için akıl sağlığına ne kadar güveniyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 63'ü, Başkan Biden'ın "akıl sağlığına" güvenmediğini ifade ederken yüzde 20'si güvendiğini, yüzde 17'si ise biraz güvendiğini belirtti.

TRUMP İÇİN DE DURUMDEĞİŞMEDİ!

Aynı soruyu eski ABD Başkanı Donald Trump için de cevaplayan katılımcıların yüzde 57'si, Trump'ın "akıl sağlığından" şüphe duyduklarını aktarırken, yüzde 28'i güvendiklerini, yüzde 15'i de biraz güvendikleri belirtti.

Ankette ayrıca katılımcıların yüzde 67'si Biden'ın başkanlık döneminde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin politikalarını onaylamadığını ifade ederken, yüzde 31'i onayladığını kaydetti.

BIDEN'İN DOKTORU: ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

"BAŞKOMUTANLIK DAHİL TÜM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLİR"

Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır." değerlendirmesine yer verildi.

"UYKU APNESİ SORUNU DEVAM EDİYOR"

Biden'ın kalp ritminden kolesterol değerlerine kadar her türlü ayrıntılı bilginin yer aldığı raporda, ABD Başkanı'nın uyku apnesi rahatsızlığının da stabil kaldığı belirtildi.

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