Avrupa Parlamentosu üyesi kaçırıldı! Ekibi Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuştu: Şeffaf bilgi yok, diplomasi işlemiyor

İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahale ettiği yardım gemisinde bulunan Fransız-Filistinli vekil Rima Hassan'dan haber yok. Aktivistlerin gözaltına alınıp Aşdod Limanı’na götürülmesinin ardından gözler Hassan’a çevrildi. Ekibi, Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuştu

İsrail güçleri, uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu İngiliz bayraklı Madleen gemisindeki aktivistleri Aşdod Limanı’na götürdü.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan'ın da aralarında olup olmadığı hala bilinmiyor.

"ŞEFFAF BİLGİ AKIŞI YOK, DİPLOMATİK KANALLAR İŞLEMİYOR"

Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan'ın ofisinden Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan asistanı Fiona Vanston, Hassan'ın durumuna dair endişelerini dile getirdi.

Vanston, "Henüz Rima Hassan’ın Givon Gözaltı Merkezi’nde tutulup tutulmadığını bilmiyoruz. Kendisinden doğrudan bir bilgi alamadık. Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda Fransız vatandaşı olmasına rağmen, gözaltında tutulduğu süre boyunca şeffaf bir bilgi akışı yok ve diplomatik kanallar şu ana kadar net bir şekilde işlemiyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu sözcüsünün Pazartesi günü Euronews Türkçe'ye yaptığı açıklamada, “Dünyanın neresinde olursa olsun, Avrupa Parlamentosu üyelerinin güvenliği ve refahı en yüksek önceliğimiz. AP üyesi Rima Hassan'ın güvenliğini ve emniyetini sağlamak için İsrail makamları sürekli temas halindeyiz,” demişti.

AKTİVİSTLER SAATLER SONRA LİMANA GETİRİLDİ

İsrail güçlerinin gece saatlerinde "Madleen" adlı yardım gemisine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 aktivist, 17 saat sonra Aşdod Limanı’na getirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğundan emin olmak için tıbbi muayeneden geçirildiklerini" bildirdi.

Aşdod Limanı

GİVON CEZAEVİ İDDİASI GÜNDEMDE

Adalah Hukuk Merkezi, yetkililerin sınır dışı işlemi gerçekleştirmeden önce aktivistlerle iletişime izin verilmesi ve tanıklıklarının dinlenmesi gerektiğini açıkladı. Merkezin açıklamasında, "Yetkililer, sınır dışı edilmeyi kabul edenlerin bu gece Ben Gurion Havalimanı üzerinden ülkeyi terk etmelerine izin verilebileceğini ima etti ancak belgeleri imzalamak veya haklardan feragat etmek gibi koşullar hâlâ belirsiz" ifadelerine yer verildi.

RİMA HASSAN TÜRKİYE'YE KONUŞMUŞTU

Saldırı ihtimali karşısında ülkelerin sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Hassan, altı Fransız vatandaşının gemide olduğunu hatırlatarak şu çağrıyı yapmıştı:

"Şu anda yürüttüğümüz medya kampanyasının ve uluslararası kamuoyunu seferber etme çabasının, bu deniz yolculuğuna taraf olan çeşitli devletler üzerinde baskı oluşturmaya katkı sağlayacağını umuyoruz. Gemide altı Fransız vatandaşı olduğunu hatırlatmak isterim. Ve eğer başımıza bir şey gelirse, bu devletlerden herhangi bir yardım ya da siyasi-diplomatik müdahale gelmezse, bu çok ciddi sonuçlar doğurur. Bu noktada ülkelerin ve uluslararası toplumun büyük bir sorumluluğu var: Birincisi, uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak. İkincisi ise, bu gemide bulunan kendi vatandaşlarını korumaktır."

İŞKENCEYLE ANILAN GİVON GÖZALTI MERKEZİ

İsrail medyasına konuşan avukatlar, uçağa binmeyi reddedenlerin, Ramle’de bulunan Givon Cezaevi’ne nakledileceğini belirtti. İnsan hakları kuruluşları, Givon Gözaltı Merkezi'nde sistematik şiddet ve kötü muamele raporlarının bulunduğunu hatırlattı.

FİLONUN ELE GEÇİRİLDİĞİ YER: ULUSLARARASI SULAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geminin ele geçirilmesinden dolayı siyonist güçlerini tebrik etti. Gemideki aktivistler, baskın sırasında dronların beyaz bir madde sıktığını ve iletişim sistemlerinin kesildiğini canlı yayında açıklamıştı.

ACİL DURUM

Avrupa Parlamentosu Üyeleri Cecilia Strada ve Annalisa Corrado, yaptıkları ortak açıklamada, Özgürlük Filosuna düzenlenen baskını “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak tanımladı.

İki parlamenter, "Sosyal medyada hepimizin gördüğü bilgilere, videolara ve tanıklıklara göre, uluslararası sularda Özgürlük Filosuna yapılan saldırı gerçek bir korsanlık eylemi gibi görünüyor. İsrail, insani bir görev için Gazze’ye giden silahsız bir gemiye saldırdı ve Fransız-Filistinli Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg de dahil olmak üzere mürettebatını kaçırarak uluslararası hukukun tüm ilkelerini ihlal etti. Bu, görmezden gelinemeyecek veya küçümsenemeyecek bir başka suç eylemidir" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ YARDIM TAŞIYAN GEMİYE SALDIRMAK SAVAŞ SUÇUDUR"

Bir diğer tepki ise İtalya'daki Yeşil ve Sol İttifak’tan geldi. Senato Grup Başkanvekili Peppe De Cristofaro, "Dün gece, İsrail donanması, Gazze kıyılarına doğru giden Özgürlük Filosunun İngiliz bayrağı taşıyan insani yardım gemisi Madleen’e saldırdı. Gemide Filistin halkı için yiyecek ve ilaç vardı. İnsani yardım gemisini engellemek bir savaş suçudur, uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

De Cristofaro açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Silahsız sivillere karşı kimyasal madde kullanmak bir savaş suçudur. Açık denizde yabancı vatandaşları kaçırmak korsanlıktır. Avrupa bu sefer de görmezden mi gelecek?"