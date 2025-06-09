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İsrail'den gözdağı: Madleen aktivistleri hücrelere kapatılıyor, iletişim yasaklandı!

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail&#039;den gözdağı: Madleen aktivistleri hücrelere kapatılıyor, iletişim yasaklandı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail, uluslararası sularda durdurduğu Madleen gemisinin barışçıl yolcularını, şimdi de demir parmaklıklar arkasında susturmaya hazırlanıyor. Gazze’ye insani yardım taşıyan aktivistlere yönelik operasyon, diplomatik gerilimi tırmandırırken, 12 kişinin iletişimden tamamen izole şekilde hücrelere kapatılacağı aktarıldı

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine uluslararası sularda düzenlenen müdahalenin ardından gözaltına alınan 12 insan hakları aktivistinin, İsrail’in Ramle kentindeki Givon Cezaevi'nde ayrı hücrelere yerleştirileceği duyuruldu.

İsrail basınından Israel Hayom gazetesine göre, cezaevi servisi, aralarında Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu aktivistlerin gelişine hazırlanıyor. İsrail makamlarının, bu kişilere resmi cezaevi üniforması giydirmeyi planladığı belirtildi.

Turkiyegazetesi.com.tr'ye açıklama yapan Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuki Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, Türk aktivist Şuayb Ordu ve arkadaşlarının İsrail'in Aşdod Limanı’na ulaşmadığını belirterek, “Aşdod’a vardıklarında avukatlarımız derhal ziyarete gidecek” dedi.

"İLETİŞİM ARAÇLARI YASAKLANDI"

Ayrıca, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, aktivistlerin dış dünyayla tüm iletişimini kesmek için hücrelere radyo, televizyon ve diğer iletişim araçlarının sokulmaması talimatını verdiği öne sürüldü. Bu karar, insan hakları savunucuları tarafından "psikolojik baskı" olarak nitelendiriliyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Almanya’nın İsrail Büyükelçisi Steffen Siebert, gemideki 12 gönüllünün İsrail donanması tarafından ülkeye getirildiğini açıkladı. Siebert, özellikle Almanya vatandaşı aktivist Yasemin Acar’a konsolosluk yardımı teklif edildiğini ve İsrail makamlarıyla temasta olduklarını ifade etti.

Öte yandan, İsrail'in, alıkonulan aktivistlere "ülkeyi terk edin" yönünde resmi bildirimde bulunduğu belirtildi. Ancak Madleen gemisinin Aşdod Limanı'na ulaşıp ulaşmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Dış Haberler
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