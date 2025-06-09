Türk Aktivist Şuayb Ordu'nun eşi Sümeyye konuştu: Şuayb ölmek için gitmedi, umut olmak için gitti

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu’nun eşi Sümeyye Akdeniz Ordu, sessizliği bozdu. Eşinin son ana kadar kararlılıkla insani yardım görevine inandığını belirten Ordu, "Mesele sadece Şuayb değil, mesele Gazze’ye ulaşmak. Şuayb da şu an bunun acısını yaşıyordur" dedi.

İsrail’in uluslararası sularda zorla alıkoyduğu Madleen gemisinde bulunan Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu’nun eşi Sümeyye Akdeniz Ordu, Habertürk'te yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Şuayb ile en son gece 03.00’te görüştüm" diyen Ordu, yaşananların sadece bir kişiyi değil, tüm insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini söyledi.

"KAMERAYI EŞİM YERLEŞTİRDİ, KAYDI BEN ALDIM"

Madleen gemisindeki hazırlık sürecine dair detayları da paylaşan Sümeyye Akdeniz Ordu, "Ekipçe 1,5 yıldır eğitim alıyorduk. Kamerayı Şuayb yerleştirdi, kayıtları ben çektim. Sisteme uzaktan erişim imkanımız vardı" dedi. Aktivistlerin büyük bir sorumlulukla yola çıktığını belirten Ordu, “Gazze halkına umut olmak için çabaladık” ifadelerini kullandı.

TÜRK AKTİVİST ŞUAYB ORDU SALDIRI ANINI ANLATIMIŞTI

Türk aktivist Şuayb Ordu, ilk müdahale anlarında yaşananları Turkiyegazetesi.com.tr'ye değerlendirmişti.

Gece nöbeti sırasında İsrail donanmasına ait bir geminin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaştığını belirten Ordu, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkça taciz edildik. Üzerinde mavi ışıkları olan, polis trenini andıran bir gemi çok hızlı biçimde üzerimize geldi. Sahil güvenlik botlarına benzemiyordu, eski tip bir gemiydi ama çok hızlıydı. Yaklaşırken güvertedeydim, nöbetçiydim ve gemiyi izliyordum. Alarmı ben çalıştırdım. Güçlü ışıkları vardı, neredeyse 200-300 metre önümüzden geçti. Bu bir tacizdi, bu demek oluyor ki çok yolumuz kalmadı. Bizi bekliyorlar. Bir şeyler yaşanacak" demişti.

Ayrıca Ordu, yaşadıkları tacizin yeni olmadığını ve geçmişte aynı yardım organizasyonuna ait başka bir geminin de benzer şekilde hedef alındığını söyledi. Ordu, yaşananları şu sözlerle değerlendirmişti:

"Kısa bir süre önce başka bir yardım gemimizde de benzer bir senaryo yaşanmıştı. O gemideki arkadaşlarımız detaylıca anlatmıştı. Önce taciz edilmişler, ardından drone saldırısıyla karşılaşmışlardı. Şu anda bizim yaşadığımız durum, o olayla neredeyse aynı. Aynı baskı, aynı yöntem. Bu ilk defa olmuyor"

Durumun ciddiyetine dikkat çeken Ordu, "Şu an neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama hazırlıklıyız" ifadelerini kullanmıştı.

"BİZE 'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ' DEDİLER"

Diplomatik temaslara da değinen Sümeyye Akdeniz Ordu, "Başkonsolosluk’tan, Tel Aviv’den ve Dışişleri’nden arandık. ‘Elimizden geleni yapacağız’ dediler. Ama hala somut bir adım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

HEDEF TAHTASINA TÜRKLER ALINIYOR

Şuayb Ordu’nun özellikle hedef seçilmiş olabileceğini vurgulayan Sümeyye Akdeniz Ordu, “2010’da Mavi Marmara’da 10 şehit verdik. Bu tesadüf değildi. Büyük bir gemi olsaydı birlikte binecektik. Bu dava için yıllardır yan yanaydık” dedi.

"MESELE EŞİM DEĞİL, ABLUKA"

Sümeyye Akdeniz Ordu, yaşadığı duyguları şöyle özetledi: