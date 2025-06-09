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İsrail ordusu baskın düzenlemişti! Madleen gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail ordusu baskın düzenlemişti! Madleen gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun baskın düzenlediği Madleen yardım gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor. İsrail'in baskın düzenleyerek kaçırdığı gemide 12 kişi bulunuyor.

Soykırım sürdüğü Gazze'de uygulanan ablukayı kırmak için yola çıkan ve İsrail ordusunun baskın düzenlediği Madleen yardım gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor. 

İsrail ordusu baskın düzenlemişti! Madleen gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor - 1. Resim

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYOR

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSUNDAN BASKIN

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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