İsrail'e karşı direnişin en yeni simgesi oldu! Madleen Kulab'ın sıra dışı hikâyesi

Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kulab’ın hayatı, şimdi uluslararası bir yardım misyonunun simgesi oldu. Bombalarla yıkılamayan iradesi, özgürlük için yola çıkan “Madleen” gemisinin rotasına ilham verdi. İşte Madleen yardım gemisine adını veren 'Denizin kızı' Madleen Kulab'ın hikâyesi...

“Madleen” gemisi, 1 Haziran 2025'te İtalya'nın Katanya kentinden yola çıkmıştı. İsrail'in 18 yıldır uyguladığı Gazze ablukasını delme hedefiyle yoluna devam eden ve 12 aktivist ile insani yardım malzemelerini taşıyan gemi, uluslararası sularda İsrail'in engellemesiyle karşılaştı.

Siyonist İsrail, bu sabah saatlerinde aralarında 2 Türk'ün, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in ve Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan’ın da bulunduğu 'Madleen' gemisine baskın düzenledi.

Sabah saatlerinde gemiyle irtibat kesildi; 12 aktivistin İsrail güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Gemiyle irtibat kesilirken, 12 aktivist gözaltına alındı. İsrail Dışişleri Bakanlığı 12 kişinin sınırdışı edileceğini duyurdu.

İsrail'in bu müdahalesine Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden ve uluslararası kuruluştan sert tepkiler geldi.

Fotoğraf: Lahamag.com

GEMİYE NEDEN 'MADLEEN' İSMİ VERİLDİ?

12 aktivistin durumuyla ilgili gelişmeler takip edilirken, 'Özgürlük Filosu' olarak da adlandırılan 'Madleen' gemisinin isminin anlamı ise dikkat çekti.

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” tarafından organize edilen yardım hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze’ye hayat desteği ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya limanından yola çıktı.

Gemi, sadece taşıdığı yardım malzemeleriyle değil aynı zamanda ismiyle de bir anlam taşıyor. Çünkü “Madleen” sadece bir yardım gemisi değil, aynı zamanda Gazze’nin tek balıkçısı olan bir kadının adı: Madleen Kulab.

Fotoğraf: Quds News Network

MADLEEN KULAB KİMDİR?

Gazze'de Al-Shati kampında doğan Madleen Kulab, 13 yaşındayken babası hastalanınca küçük tekneyi devraldı.

O an ne çocuk olabildi ne de durup düşünebildi. “Denizi ben seçmedim, deniz beni seçti.” diyordu o gün için.

Önce balıkçılığı öğrendi, ardından ablasına ve kardeşine de balıkçılığı öğretti. 'Erkek işi' olarak sınırlandırılan balıkçılık için büyük emekler verdi, eleştirilere karşı da ayakta durdu.

Maleen'in başka çaresi yoktu. Gecenin en karanlık saatinde, henüz güneş doğmadan açılıyordu denize... İsrail’in çizdiği 3 deniz miline sıkışmış umutları avlamaya çalışıyordu. Çünkü ailesinin tek geçim kaynağıydı.

2023 yılı ise Madleen'in hayatında farklı bir dönüm noktası oldu. Savaş her şeyi altüst etti. İsrail'in saldırıları Madleen Kulab'ın hayatında birçok şeyi değiştirdi. Bir hava saldırısında babasını kaybetti, dokuz aylık hamileyken Gazze içinde şehir şehir kaçmak zorunda kaldı.

İsrail defalarca teknesini aldı, ağlarını parçaladı ama o hiç pes etmedi. Her seferinde bir motor daha kiralayarak amacı için devam etti.

Yeni doğan bebeğiyle birlikte defalarca yer değiştirdi, zaman zaman 40 kişinin kaldığı bir odada, zaman zaman battaniyesiz, yerlerde yattı. Teknesi yok edildi, evi yıkıldı, ama sesi susturulamadı.

Madleen yardım gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya limanından yola çıkmıştı.

YARDIM GEMİSİNE ONUN ADI VERİLDİ

İrlandalı bir aktivist arkadaşının önerisiyle, Gazze’ye doğru yola çıkan yardım gemisine onun adı verildi: Madleen.

Madleen şimdi dört çocuk annesi. Teknesi yok, evi yıkık, hayatı altüst...

"Bu, bir onurdu onun için ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk... İsmimi taşıyan bir geminin yola çıkması, hem benim için hem de Gazze için bir umut mesajıdır” diyordu Madleen.

Madleen Kulab ve eşi Khader Bakr, dört çocuğuyla birlikte hasarlı Gazze Şehri evlerinde (Fotoğraf: El Cezire)

İsrail’in uluslararası sularda ilerleyen gemiye müdahalesinin ardından ne olacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak Madleen’e göre, asıl mesaj zaten yola çıktı:

"Bu bir uyanıştır. Gazze unutulmadı. Adalet hâlâ talep ediliyor. Bizi yok edemezler. Çünkü artık ismimiz dalgaların üstünde. Balık tutamıyorum, ama adım denizde. Bu bile yeter.”