Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa ülkelerinin Rusya ile bir savaşa hazırlandığını öne sürdü. NATO'nun Ukrayna'da bir operasyon gerçekleştirilmesine karşı olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün Ukrayna-Rusya çatışmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Patriota adlı YouTube kanalına verdiği demeçte Orban, nelere mal olacağını hesaplamadan Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmaya kalkışan Avrupa’nınkinden daha büyük bir sorumsuzluk görmediğini belirtti.

AVRUPA RUSYA İLE SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir müttefiki olan Orban, Avrupa'nın Rusya ile bir savaş başlatmaya hazırlandığını söyledi. Batı'yı Ukrayna'ya verdiği destek ve Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar nedeniyle eleştiren Orban, bu eylemlerin çatışmayı çözmek yerine körüklediğini vurguladı.

Orban, “Avrupa savaşın içine o kadar çekilmiş durumda ki, belirlediği askeri hedeflere ulaşmak için gerekli harcamalara ve fonlara ilişkin bir tahmini bile yok. Hayatımda bundan daha sorumsuzca bir şey görmedim” diye konuştu.

Macaristan Başbakanı’na göre NATO, Ukrayna’daki çatışmaya taraf olmak istiyor ve ‘İttifakı engelleme şansları sınırlı, zira onlar ikna edilmek istemiyor.’

Orban'ın yorumları, özellikle Rusya ile Batı arasındaki gerilimin tırmandığı bir ortamda geldi. Avrupa ülkelerinin çoğu Rusya'nın eylemlerini kınayıp Ukrayna'yı desteklemeye çalışırken, Macaristan lideri Moskova'ya karşı daha uzlaşmacı bir tutum sergiliyor.