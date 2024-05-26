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Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, Ukrayna, Harkiv, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın dün akşam Harkiv'e yaptığı hava saldırısında bir mağaza bombalanmıştı. Ukrayna'dan yapılan resmi açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ölenlerin sayısı 11'e, yaralananların sayısı 40'a yükseldi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazaya saldırısında ölen ve yaralananların sayısının arttığını belirtti.

Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı - 1. Resim

Saldırıda 11 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bir kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Rusya dün Harkiv kentindeki inşaat malzemeleri satılan mağazayı güdümlü hava bombalarıyla vurmuş, saldırıda 4 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmış, 16 kişiden de haber alınamadığı açıklanmıştı.

Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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