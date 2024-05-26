Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mayıs 2024 10:24 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 10:58 - Güncelleme:

Rusya, Ukrayna, Harkiv, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya'nın dün akşam Harkiv'e yaptığı hava saldırısında bir mağaza bombalanmıştı. Ukrayna'dan yapılan resmi açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.