Avrupa'da kimyasal felaket! 160 bin kişi karantinaya alındı, İspanya'da evde kalın uyarısı yapıldı

İspanya'nın Barselona kenti yakınlarındaki Vilanova i la Geltru'da bir sanayi tesisinde çıkan yangın, büyük bir kimyasal felakete yol açtı. Havuz temizleme ürünlerinin depolandığı tesisteki yangın sonrası atmosfere yayılan zehirli klor bulutu, 160 bin kişinin evlerine kapanmasına neden oldu.

İspanya'nın Barselona kenti yakınlarındaki Vilanova i la Geltru'da bir sanayi tesisinde çıkan yangın, geniş bir alana zehirli klor bulutunun yayılmasına sebep oldu. İspanyol yetkililer, Cumartesi günü gerçekleşen olayın ardından 160.000'den fazla kişiye "evlerinizden çıkmayın" uyarısı yaptı.

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ZEHİRLİ BULUT ALARMI!

Yangın, havuz temizleme ürünlerinin depolandığı bir binada çıktı ve hızla büyüyerek klor gazının atmosfere yayılmasına yol açtı. Sivil Savunma Servisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer etkilenen bölgede bulunuyorsanız evinizden ya da iş yerinizden ayrılmayın" yazılı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

BEŞ BELEDİYE ETKİLENDİ!

Risk altındaki bölgeler arasında Vilanova i la Geltru'dan Tarragona yakınlarındaki Calafell köyüne kadar uzanan geniş bir alan yer alıyor. Yetkililer, beş belediyeyi kapsayan bölgedeki vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Sanayi tesisinin sahibi Jorge Vinuales Alonso, yerel radyo istasyonu Rac1'e yaptığı açıklamada, yangının bir lityum pil nedeniyle çıkmış olabileceğini ifade etti.

CAN KAYBI YOK!

İtfaiye ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti. Ancak olay yerine çok sayıda birim sevk edilerek yangın kontrol altına alındı. Yetkililer, "Yangının neden olduğu gaz sütununu değişiklikler ve toksik seviyeler açısından izliyoruz" bilgisini paylaştı.