Her seferinde ‘demokrasi’den dem vuran Batı, halkının ‘demokratik hakkı’ olan gösterilere sert müdahalede bulununca ortalık karıştı. Avrupa’nın kalbi Paris’te başlayan gösteriler, diğer ülkelere de sıçradı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

FRANSA’nın banliyölerinde yaşayan öğrenciler, okulların bakımsız olmasına ve liselerdeki öğretmen açığına tepki göstermek için bir ay önce protestolar düzenlemeye başladı. Eylemlere, akaryakıt fiyatlarından şikâyet eden çiftçiler, iklim aktivistleri ve her sene hayat pahalılığına karşı sokaklara inen “Sarı Yelekliler” de katılınca işler kontrolden çıktı.

Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Fransa’daki ateş, kıtaya yayılıyor

Başta Paris olmak üzere birçok şehirde lüks mağazalar yağmalandı, araçlar yakıldı, kamu malları parçalandı. Hatta Limoges kentindeki 143 yıllık belediye binası ateşe verildi. “Barışçıl” gösteriler, şiddet olaylarına dönünce 1 kişi hayatını kaybetti, 1.300’den fazla eylemci ile 600’e yakın güvenlik görevlisi yaralandı.

Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Fransa’daki ateş, kıtaya yayılıyor

İki bin kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek. Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek” açıklamasında bulundu. Muhalefet liderleri ise “Fransa’da artık düzen kalmadı” diyerek, Macron’a görevi bırakma çağrısı yaptı.

Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Fransa’daki ateş, kıtaya yayılıyor

İTALYA’da da halk, hayat pahalılığına karşı protestolar düzenleyip Başbakan Giorgia Meloni’nin istifasını istedi. Binlerce kişi, meydanları yakıp yıkınca polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Meloni “Şehirlerimizi savaş alanına çevirmeye hakkınız yok” diyerek, kalabalıklara tepki gösterdi.

Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Fransa’daki ateş, kıtaya yayılıyor



BELÇİKA’da, eğitim ve kemer sıkma politikalarına karşı gösteriler yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ülkede okulların iki haftalık tatile girmesi sebebiyle eylemlerin artarak devam etmesi bekleniyor.

Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Fransa’daki ateş, kıtaya yayılıyor

PORTEKİZ’de vatandaşlar, hayat pahalılığı, ev fiyatları ve yüksek kiralara tepki olarak meydanları doldurdu. Kalabalıklar “Geçinemiyoruz” diyerek, yetkililere seslendi.

Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Fransa’daki ateş, kıtaya yayılıyor

ARNAVUTLUK’ta bir haftadır süren protestolarda yolsuzluk iddiaları, işsizlik ve eğitim sistemindeki sorunlar öne çıktı. Kalabalığın, Başbakanlık binasına doğru yürümesi üzerine polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Eğitim Bakanlığı önünde ise güvenlik güçleri, molotof kokteyli ve ses bombası atan gençlere plastik mermiyle karşılık verdi. Ülkede ateş giderek yayılıyor. Ülkede ateş yayılırken Arnavutluk lideri Edi Rama, “Başbakanlık binasını hedef alan patlayıcı yüklü bir dron etkisiz hale getirildi” açıklaması yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala