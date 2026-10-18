İtalya’nın Milano kentinde hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestolar ikinci gününde şiddet olaylarına dönüştü. Yüzleri kapalı göstericiler mağazaların vitrinlerine zarar verip bazı iş yerlerini yağmaladı. Gözaltına alınan 160 kişinin çoğunluğunun reşit olmadığı öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ülkenin kuzeyinde yer alan ve finans, endüstri ve moda merkezi olarak bilinen Milano’da iki gündür protestolar ve şiddet olayları yaşanıyor.

Milano’da protestolar kontrolden çıktı! Mağazalar yağmalandı, 160 kişi gözaltına alındı

MAĞAZALAR YAĞMALANDI, SOKAKLARDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Bugün öğleden sonra bazı gençlerin Duomo Meydanı ve çevresinde 10 ila 20 kişilik gruplar halinde toplanması üzerine güvenlik güçleri bölgede ek önlemler aldı. Yüzleri kapalı ve siyah giyimli göstericiler, Duomo Meydanı’na çıkan Via Torino Caddesi başta olmak üzere çevredeki sokaklara dağıldı. Göstericiler çok sayıda ünlü mağazanın ve süpermarketin vitrinlerine zarar verirken, bazı iş yerlerini de yağmaladı.



Milano’da protestolar kontrolden çıktı! Mağazalar yağmalandı, 160 kişi gözaltına alındı

Via Torino Caddesi’nin yanı sıra Cairoli ve Moscova semtlerinde de çok sayıda mağaza ve dükkânda büyük çaplı hasar meydana geldi. Olaylar sırasında bazı göstericiler restoran masalarını ve çöp kutularını sokaklara taşıyarak barikat kurdu. Bazı eylemciler ise polis araçlarına taş, ses bombası, fişek ve yangın tüpü attı.

Güvenlik güçleri, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polislerin yer yer cop kullandığı da görüntülere yansıdı. Kenti gezmeye gelen bazı turistler ise göstericilerin hedefi olmayan dükkânlara sığınmaya çalıştı.

Milano’da protestolar kontrolden çıktı! Mağazalar yağmalandı, 160 kişi gözaltına alındı

GÖZALTINDAKİLERİN ÇOĞU REŞİT DEĞİL

İtalyan ANSA ajansının Milano Emniyetinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, yalnızca bugünkü olaylarda 160 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yüzde 80’inin reşit olmayan gençlerden oluştuğu belirtildi.



Milano’da protestolar kontrolden çıktı! Mağazalar yağmalandı, 160 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Başbakan Giorgia Meloni’nin son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle kamu güvenliğinden sorumlu birimleri yarın toplantıya çağırdığı basına yansıdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala