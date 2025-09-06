Avustralya’da korkunç anlar: Köpekbalığı sörfçüyü saniyeler içinde parçaladı

Avustralya'nın Sidney kentinde, Long Reef Plajı açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan bir adam hayatını kaybetti.

Olay, 6 Eylül Cumartesi sabahı saat 10.00 sularında meydana geldi. Yetkililer, olayın Sidney'de 1963’ten bu yana görülen en nadir vakalardan biri olduğunu açıkladı.

Yeni Güney Galler eyalet polisinden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen adamın kıyıya çıkarıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi. Olayın ardından bölgedeki birçok plaj güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

"KURBAN AĞIR YARALIYDI, KURTARILAMADI"

Polis yetkilileri, kurbanın sörf yaparken saldırıya uğradığını, sörf tahtasının ikiye bölündüğünü ve parçaların incelemeye alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurban dalgalardan çıkarıldı ve kıyıya getirildi, ancak olay yerinde hayatını kaybetti. Kurbanın ağır yaraları vardı."

KÖPEKBALIĞI TÜRÜ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Uzmanlar, saldırıya yol açan köpekbalığının türünün henüz belirlenemediğini açıkladı. Long Reef ve çevresindeki sahillerde acil durum prosedürleri devreye alındı. Avustralya genelinde köpekbalığı saldırılarına karşı uyarı sistemleri aktif hale getirildi.

SİDNEY'DE 1963'TEN BU YANA İLK ÖLÜMCÜL VAKA

Şubat 2022'de bir yüzücünün köpekbalığı saldırısıyla ölmesinden bu yana Sidney’deki ilk ölümcül vaka olarak kayıtlara geçti. Taronga Hayvanat Bahçesi verilerine göre, 2025 yılında Avustralya genelinde üç ölümcül saldırı daha meydana geldi.