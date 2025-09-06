Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avustralya’da korkunç anlar: Köpekbalığı sörfçüyü saniyeler içinde parçaladı

Avustralya’da korkunç anlar: Köpekbalığı sörfçüyü saniyeler içinde parçaladı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Avustralya’da korkunç anlar: Köpekbalığı sörfçüyü saniyeler içinde parçaladı
Korkunç Olay, Köpekbalığı Saldırısı, Ölüm, Avustralya, Sidney, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avustralya'daki Sidney’in Long Reef Plajı açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan bir sörfçü, saniyeler içinde parçalanarak hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sidney kentinde, Long Reef Plajı açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan bir adam hayatını kaybetti.

Olay, 6 Eylül Cumartesi sabahı saat 10.00 sularında meydana geldi. Yetkililer, olayın Sidney'de 1963’ten bu yana görülen en nadir vakalardan biri olduğunu açıkladı.

Yeni Güney Galler eyalet polisinden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen adamın kıyıya çıkarıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi. Olayın ardından bölgedeki birçok plaj güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

Avustralya’da korkunç anlar: Köpekbalığı sörfçüyü saniyeler içinde parçaladı - 1. Resim

"KURBAN AĞIR YARALIYDI, KURTARILAMADI"

Polis yetkilileri, kurbanın sörf yaparken saldırıya uğradığını, sörf tahtasının ikiye bölündüğünü ve parçaların incelemeye alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurban dalgalardan çıkarıldı ve kıyıya getirildi, ancak olay yerinde hayatını kaybetti. Kurbanın ağır yaraları vardı."

KÖPEKBALIĞI TÜRÜ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Uzmanlar, saldırıya yol açan köpekbalığının türünün henüz belirlenemediğini açıkladı. Long Reef ve çevresindeki sahillerde acil durum prosedürleri devreye alındı. Avustralya genelinde köpekbalığı saldırılarına karşı uyarı sistemleri aktif hale getirildi.

SİDNEY'DE 1963'TEN BU YANA İLK ÖLÜMCÜL VAKA

Şubat 2022'de bir yüzücünün köpekbalığı saldırısıyla ölmesinden bu yana Sidney’deki ilk ölümcül vaka olarak kayıtlara geçti. Taronga Hayvanat Bahçesi verilerine göre, 2025 yılında Avustralya genelinde üç ölümcül saldırı daha meydana geldi.

Kaynak: Dış Haberler

Bugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumuATM'lerde kriz büyüyor! Kısıtlama sonrası giden eli boş dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Epstein skandalında flaş gelişme! Trump gizli muhbir miydi? - DünyaTrump gizli muhbir miydi?Yunanistan’ın F-35 hayali suya düştü: Pentagon’dan kötü haber - DünyaYunanistan’ın F-35 hayali suya düştüZelenskiy kapıyı araladı: Ateşkes için Putin’i Kiev’e çağırdı - DünyaDünya bu daveti çok konuşacak!30 yıl sonra ilk kez! Paşinyan’ın uçağı Azerbaycan hava sahasından geçti - Dünya30 yıl sonra ilk kez! Azerbaycan’dan Paşinyan hamlesiİsrail’in omurgasına büyük darbe: Elbit’in İngiltere tesisi kapatıldı! - Dünyaİsrail’in omurgasına büyük darbe!ABD’de şafak operasyonu! Hyundai fabrikasında 475 kişi aynı anda gözaltına alındı - Dünya475 kişi aynı anda gözaltına alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...