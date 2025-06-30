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16 yaşındaki genci köpekbalığının ağzından yumrukla aldı! Film sahnelerini aratmadı

Kaynak: Dış Haberler
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16 yaşındaki genci köpekbalığının ağzından yumrukla aldı! Film sahnelerini aratmadı
Avustralya, Köpekbalığı Saldırısı, Kurtarma, 16 Yaşındaki Genç, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avustralya’da korku filmi gibi sahneler! Köpekbalığının dişleri arasına aldığı 16 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen bir kahraman, hayvanla yumruk yumruğa dövüştü. Kanlar içinde kıyıya çıkarılan gencin durumu kritik.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Cabarita Plajı'nda korku dolu anlar yaşandı. 16 yaşındaki bir genç, Pazar günü öğleden sonra denizdeyken köpekbalığı saldırısına uğradı.

Görüntülerde, cesur bir kurtarıcının çocuğu kıyıya çekmeye çalışırken köpekbalığını yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

16 yaşındaki genci köpekbalığının ağzından yumrukla aldı! Film sahnelerini aratmadı - 1. Resim

SALDIRI ANI KAMERADA

Çevredekiler, kanlar içindeki genci sudan çıkarmak için çığlıklar atarken, bir kurtarıcı tereddüt etmeden suya atladı ve saldırgan hayvanı yumrukladı.

Olaya şahit olan bir kadın videoda "Bu gerçekten korkutucu!" diye bağırırken, bir başka izleyici ise "Aman Tanrım, bu bir köpekbalığı!" diyerek panik anlarını kaydetti.

16 yaşındaki genci köpekbalığının ağzından yumrukla aldı! Film sahnelerini aratmadı - 2. Resim

YARALI GENCİN DURUMU CİDDİ

Saldırıda çocuğun sağ kolu, bileği ve bacağından ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Sahildeki vatandaşlar, sörf tahtasını sedye gibi kullanarak genci kıyıya taşıdı.

Otoparkta ilk müdahaleyi yapan iki sağlık görevlisi kanamayı durdurmak için turnike uyguladı. Daha sonra Westpac Kurtarma Helikopteri ile Gold Coast Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumunun ciddi ama stabil olduğu açıklandı.

PLAJ KAPATILDI, KÖPEKBALIĞI ARANIYOR

Yeni Güney Galler sağlık yetkilisi Ben Mumford, saldırı anında müdahale eden cesur vatandaşlara teşekkür ederek "Ona suyun içinde yardım eden gerçekten cesur insanlar vardı" dedi.

Olay sonrası köpekbalığının yerini tespit etmek için havadan ikinci bir helikopterle arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Yetkililer, Cabarita Plajı'nın önümüzdeki 24 saat boyunca halka kapalı olacağını duyurdu. Saldırıya karışan köpekbalığının türü henüz belirlenemedi.

NSW Shark Smart yetkilileri ise üç gün önce aynı bölgede bir kaplan köpekbalığını etiketleyip serbest bıraktıklarını açıkladı.

Kaynak: Dış Haberler

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