Athletic Bilbao - Karabağ maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde mücadele devam ediyor

Athletic Bilbao - Karabağ maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde mücadele devam ediyor

- Güncelleme:
Athletic Bilbao - Karabağ maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi&#039;nde mücadele devam ediyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Athletic Bilbao, evinde Karabağ’ı ağırlayacak. İlk iki maçında puan alamayan Bilbao, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Karabağ ise 3’te 3 yaparak turnuvaya damga vurmayı hedefliyor. Athletic Bilbao - Karabağ maçı yayın bilgileri araştırılıyor.

Şampiyonlar Ligi heyecanı İspanya’da sürüyor. Athletic Bilbao ile Karabağ, 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İspanya temsilcisi kötü geçen ilk iki haftanın ardından çıkış ararken Karabağ güçlü form grafiğini devam ettirme peşinde. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor.

ATHLETIC BILBAO - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Athletic Bilbao - Karabağ maçı, 22 Ekim Çarşamba günü İspanya’nın ikonik Sen Mames Stadyumu’nda oynanacak. Bu karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karabağ, turnuvada Benfica ve Kopenhag karşısında aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Bilbao ise bu maçla birlikte taraftarının önünde Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini hedefliyor.

Athletic Bilbao - Karabağ maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde mücadele devam ediyor - 1. Resim

ATHLETIC BILBAO - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 22 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.45’te başlayacak. Bilbao’nun sahasında oynanacak maçta atmosferin yüksek olması bekleniyor.

İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’ne 2 maçta sıfır puanla başladı. Karabağ ise grup aşamasında namağlup durumda ve 6 puanla zirve yarışında. İki ekibin karşılaşması grup dengelerini doğrudan etkileyebilecek kritik bir mücadele olacak.

Athletic Bilbao - Karabağ maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde mücadele devam ediyor - 2. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon, Berchiche, Paredes, Vivian, Areso, de Galarreta, Jauregizar, Williams, Sancet, Williams, Guruzeta

Karabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev, Malinowski, Bicalho, Kashchuk, Andrade, Zoubir, Duran

