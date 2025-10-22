Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda? Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı!

Maçı tribünden takip edemeyen voleybol severler Eczacıbaşı Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda araştırıyor. Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank, TVF Vodafone Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında kozlarını paylaşırken, iki ekibin de zirve mücadelesinde kritik bir durak olacak. Derbi atmosferi, İstanbul'un Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yaşanacak.

ECZACIBAŞI VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Voleybolda derbi heyecanı için geri sayım başladı. Eczacıbaşı - Vakıfbank voleybol maçı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.30'da İstanbul Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, ligin dördüncü haftasında oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, son maçında İlbank'ı 3-0 yenerken, Vakıfbank Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

ECZACIBAŞI VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı - Vakıfbank maçı, TRT Spor kanalında şifresiz yayınlanacak. Kanal, Sultanlar Ligi derbilerini düzenli olarak ekranlara taşıyor ve maç HD kalitesinde izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda yer alıyor. Türksat 4A uydusu (11.903 V, 30000 5/6) ile erişilebilir.

ECZACIBAŞI-VAKIFBANK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.