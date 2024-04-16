Avustralya'dan AVM'deki saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransıza ödül

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Avustralya Başbakanı Albanese, Sydney'deki alışveriş merkezinde 6 kişiyi öldüren bıçaklı saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransa vatandaşına süresiz vize hakkı tanınacağını açıkladı. Albanese, "Her ne kadar Fransa için kayıp olsa da Avustralya vatandaşı olmasından mutluluk duyacağımız biri" dedi.