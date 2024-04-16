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Avustralya'dan AVM'deki saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransıza ödül

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avustralya&#039;dan AVM&#039;deki saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransıza ödül

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya Başbakanı Albanese, Sydney'deki alışveriş merkezinde 6 kişiyi öldüren bıçaklı saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransa vatandaşına süresiz vize hakkı tanınacağını açıkladı. Albanese, "Her ne kadar Fransa için kayıp olsa da Avustralya vatandaşı olmasından mutluluk duyacağımız biri" dedi.

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırı sırasında saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransız vatandaşı Damien Guerot'un 'cesaretine' teşekkür etti. 

Albanese, Guerot'un bir ay içerisinde sona erecek olan vizesine ilişkin, "Guerot'un vizesini yenilemekle ilgili bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağım" dedi.

'AVUSTRALYA VATANDAŞI OLMASINDAN MUTLULUK DUYACAĞIMIZ BİRİ'

Guerot'un istediği kadar ülkede kalabileceğini söyleyen Albanese, "Her ne kadar Fransa için kayıp olsa da Avustralya vatandaşı olmasından mutluluk duyacağımız biri. Olağan dışı cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırganı yürüyen merdivenlerde uzaklaştırmaya çalıştığı videonun dünya genelinde yayılması sonrasında ülkede "kahraman" olarak nitelendirilen Guerot, "Geldiğini gördük ve durdurmamız gerektiğini düşündük" şeklinde konuştu.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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