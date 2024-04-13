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Avustralya'da bıçaklı saldırı! Yüzlerce kişi tahliye edildi, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

Avustralya'nın Sidney şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 saldırgan, birden fazla kişiye bıçakla saldırdı. İlk belirlemelere göre saldırıda, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Saldırının ardından yüzlerce kişi AVM'den kaçarken, görgü tanıkları AVM'de silah sesleri duyulduğunu ifade etti. Terör şüphesiyle alarma geçilen bölgede saldırganlardan birinin vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Avusturalya’da Sydney kentinin doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde 2 saldırgan, birden fazla kişiye bıçakla saldırdı. Gerçekleşen saldırıda şu ana kadar aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

1'İ BEBEK 7 KİŞİ YARALANDI

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

SALDIRGANLARDAN 1'İ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yeni Güney Galler eyalet polisi, operasyonunun devam ettiğini belirterek, 2 saldırgandan birinin ağır biçimde yaralandığını duyurdu. Yetkililer, diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Avustralya'da bıçaklı saldırı! Yüzlerce kişi tahliye edildi, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

AVM'DEN APAR TOPAR KAÇTILAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise kalabalığın alışveriş merkezinden kaçtığı, polis arabalarının ve acil servislerin bölgeye geldiği görüldü.

SÜPERMARKETE SIĞINDILAR

Birkaç kişi bir süpermarkete sığındı ve yaklaşık bir saat orada kaldı. Polis sirenleri ve helikopter seslerini duyanlar, paniğe kapıldı.

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TERÖR ŞÜPHESİYLE ALARMA GEÇİLDİ

Bölgede saldırı sonrası terör alarmı verilirken, saldırıya yönelik operasyonların sürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Avustralya'da bıçaklı saldırı! Yüzlerce kişi tahliye edildi, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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