İran misilleme için uyardı, İsrail'den "hazırız" açıklaması geldi! Orta Doğu yeni bir savaşın eşiğinde

İsrail'in Şam'da İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırı sonrası, iki ülke savaşın eşiğine geldi. İran, bölgesel çatışmaları tetiklemeyecek şekilde İsrail'e misilleme hazırlığını sürdürürken, İsrail'den "sadece savunmaya değil, saldırıya da hazırız" mesajı geldi. ABD basını savaşın 48 saat içerisinde başlayacağı belirtirken, Biden İran'a "yapmayın" uyarısında bulunarak ne olursa olsun İsrail'e destek vereceklerini yineledi. BM Genel Sekreteri Guterres de tarafları itidale çağırdı.

İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırı sonrası Orta Doğu'da bir savaş daha kapıya dayandı. Dünya, İsrail'in muhtemel bir misilleme saldırısına kenetlenmişken, İsrail kanadı da karşı saldırı hazırlığını sürdürüyor. Batı medyası, İran'ın her an İsrail'e saldırabileceğini açıklarken, olası bir saldırının bölgesel çatışmaları önleyecek şekilde yapılacağını ifade etti.

BATI MEDYASI: MİSİLLEME BÖLGESEL BİR ÇATIŞMAYI TETİKLEMEYECEK

Financial Times gazetesinde yer alan haberde, İran'ın Avrupa ülkeleri ile kurduğu diplomasi trafiğine işaret edilerek, itidalli bir misillemenin gerçekleşeceği vurgulandı. Haberde, misillemenin topyekün bölgesel bir çatışmayı tetiklemeyecek şekilde yapılacağına yer verildi.

İSRAİL: SALDIRIYA HAZIRIZ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun olası bir saldırıya hazırlıklı olduğunu, "Savunmanın yanı sıra saldırıya geçmeye de hazırız" sözleriyle ifade etti.

BİDEN'DAN İRAN'A: YAPMAYIN

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İran’a mesaj gönderdi. İran’a “Yapmayın” çağrısında bulunan Biden, “Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak” dedi.

BM'DEN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres gerginliğin artmasından büyük endişe duyduğunu belirtti, taraflara itidal çağrısı yaptı.

İRAN'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

ISNA gibi İranlı haber kaynakları, İsrail'e ulaşabilen, bazıları saatte 560 mil hıza ve 1242 mil menzile sahip dokuz tür füze de dahil olmak üzere ülkenin cephaneliğini sergiledi.

ABD SAVAŞ GEMİSİ İSRAİL AÇIKLARINDA

ABD'nin gelişmiş savunma sistemlerine sahip savaş gemisinin İsrail kıyılarına demir attı. İsrail televizyonu Kanal 14'te yayımlanan haberde, bu geminin, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulandı.

KRİTİK TESİSLER VURULABİLİR

Bloomberg, İran ve destekçilerinin İsrail’e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia ettiği haberinde, “İran ve vekil güçler İsrail ordusuna ve hükümet tesislerine saldırabilir” ifadelerine yer verdi.

ABD BASINI SAAT VERDİ

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın, İsrail'e yakında saldırı düzenleyeceğini yazdı. Gazete, saldırının 48 saat içinde yapılabileceğine işaret etti. İranlı yetkililere dayandırılan haberde, saldırı planına ilişkin nihai karara varılmadığı belirtildi.

MOSSAD PLANI YAPTI

İsrail menşeili Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail orduları arasındaki koordinasyonun arttığına işaret edilerek "İsrail ordusu ve Mossad, İsrail'in İran topraklarından saldırıya uğraması durumunda İran'a saldırı planıyla ilgili anlaşmaya vardı" denildi.

NETANYAHU'DAN GÜN İÇERİSİNDE KRİTİK TOPLANTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün İran'ın muhtemel saldırısına karşı hazırlık amacıyla durum değerlendirme toplantısı yapacak. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer gibi isimler katılacak.

ÜLKELERDEN PEŞ PEŞE İRAN VE İSRAİL UYARISI

Başta Avusturya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi pek çok Avrupa ülkesi ve ABD ile Kanada dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, ülke halkı olası bir savaş tehdidi dolayısıyla İran ve İsrail'e gitmemeleri konusunda uyarıldı.

KONSOLOSLUK SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenleyerek, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkilinin ölümüne yol açtı. Saldırıda 6 Suriyeli de can verdi.