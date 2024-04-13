Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyindeki Sderot kenti ile Gazze sınırındaki Yahudi yerleşimlerine roket saldırısı düzenlerken, Gazze'deki İsrail askeri araçlarından oluşan konvoyu da varil bombasıyla hedef aldı.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara karşılık olarak, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesine bağlı Ömer el-Kasım güçleriyle birlikte Sderot kenti ile Gazze sınırındaki yerleşimlere roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

MAYIN VE BOMBALI SALDIRI

Başka bir açıklamada ise 3 Merkava tankı ile 2 D9 model dozerden oluşan İsrail askeri konvoyuna, Gazze'nin orta kesiminde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Malik el-Askeri bölgesinde mayın ve yüksek patlayıcılı varil bombalarıyla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLİYOR

Açıklamada, konvoydaki İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı, askerleri tahliye etmek için ise bölgeye bir helikopterin iniş yaptığı aktarıldı. Öte yandan, İsrail ordusu, Sderot kenti ile çevre bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

HİZBULLAH DA SALDIRDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı.İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ise Hizbullah’tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi.Ayrıca açıklamada, Hizbullah’ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.