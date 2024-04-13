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Üniversitede protesto! İsrailli akademisyenin konuşması iptal edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Üniversitede protesto! İsrailli akademisyenin konuşması iptal edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'da Filistin'e destek veren grubun gösterisi sonrası İsrailli bir profesörün Melbourne Üniversitesinde yapacağı konuşma iptal edildi.

Avustralya'da bulunan Melbourne Üniversitesinde İsrailli akademisyenin konuşması iptal edildi.

The Australian gazetesinin haberine göre; havacılık ve uzay mühendisi İsrailli Profesör Tal Shima'nın Melbourne Üniversitesinde öğrencilere konuşma yapması planlanıyordu.

Filistin yanlısı 'UniMelbforPalestine' adlı bir grup, üniversite yakınlarında bir araya gelerek Shima'nın konuşmasının iptal edilmesini talep eden gösteri düzenledi.

'GÜVENLİK ENDİŞELERİ' İPTAL ETTİRDİ

Söz konusu grup, İsrailli akademisyenin, İsrail Savunma Bakanlığının fonladığı bazı araştırma kuruluşlarında çalıştığını ve daha önce "İsrail ordusunun kullandığı silahlar üzerine araştırma yapan" bölümde dekanlık yaptığını ifade etti.

Üniversite sözcülerinden biri, konuya ilişkin açıklamasında Shima'nın konuşmasının "güvenlik endişeleri" nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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