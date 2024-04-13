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Biden’den İran’a “Yapmayın” çağrısı: "Kendimizi İsrail'i savunmaya adadık"

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Dünya Haberleri  / İHA

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'le gerilimin iyice tırmandığı İran’a mesaj göndererek, “Yapmayın” çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda İsrail’e saldırı planları yapan İran’a mesaj göndererek, “Yapmayın” çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Eylem Ağı Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İran’a mesaj gönderdi. İran’a “Yapmayın” çağrısında bulunan Biden, “Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak” dedi.

Gazetecilerin İran’ın İsrail'e yönelik saldırısının ne kadar yakın olduğu sorusu üzerine Biden, gizli bilgilere girmek istemediğini ancak beklentisinin "yakın zamanda" olduğu yönünde açıklamada bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz." dedi.

Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak." diye konuştu.

ABD'nin  İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İHA
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