İsrail'i ve Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alabilecek 9 ölümcül İran füzesi

ISNA gibi İranlı haber kaynakları, İsrail'e ulaşabilen, bazıları saatte 560 mil hıza ve 1242 mil menzile sahip dokuz tür füze de dahil olmak üzere ülkenin cephaneliğini sergiledi.

İran, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen ve aralarında iki generalin de bulunduğu çok sayıda İranlının ölümüne neden olan saldırının ardından İsrail'e misilleme tehdidinde bulundu. Hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın bölgedeki önemli üslere yönelik olası saldırılarına karşı alarmda. İran geçtiğimiz hafta Kızıldeniz'i aşarak İsrail'in önemli şehirlerini ve Orta Doğu'daki ABD üslerini vurabilecek bir dizi füzeyi tanıttı.

ISNA gibi İranlı haber kaynakları, İsrail'e ulaşabilen, bazıları saatte 560 mil hıza ve 1242 mil menzile sahip dokuz tür füze de dahil olmak üzere ülkenin cephaneliğini sergiledi.

SEJJİL FÜZESİ

Sejjil füzesi İran tarafından geliştirilen iki aşamalı, katı yakıtlı, orta menzilli bir balistik füze. Sejjil füzesinin geliştirilmesine muhtemelen 1990'ların sonlarında başlanmış ve tasarımında önceki İran füzelerinden, özellikle de Zelzal SRBM'den yararlanıldı. Sejjil füzesi 18 m uzunluğa, 1,25 m çapa ve 23.600 kg toplam fırlatma ağırlığına sahip. Yaklaşık 700 kg'lık bir faydalı yükü 2,000 km'lik menziline ulaştırabilir. Füzenin azami menzili yaklaşık 2,000 km'dir, ancak bu rakamlar havacılık sınıfı malzemelerin ağırlık ve performans özelliklerine sahip bir füze gövdesine dayanmakta.

KHAİBAR

Khorramshahr-4 olarak da bilinen Khaibar füzesi, Khorramshahr füze ailesinin dördüncü neslinden bir İran orta menzilli balistik füzesi. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından üretilen bu füze 2.000 km menzile ve 1.500 kilogramlık bir savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip. Füze adını 1980'lerde Irak-İran Savaşı sırasında yoğun çatışmalara sahne olan İran'ın Khorramshahr kentinden aldı. Ayrıca füze, adını Arabistan'daki Hayber Savaşı sırasında Müslümanlar tarafından fethedilen bir kaleden alan Hayber olarak da anılmakta.

EMAD

Emad füzesi, yaklaşık 1.700 km menzili ve 750 kg faydalı yük kapasitesi ile İran'ın füze programında önemli bir gelişme. Kuzey Kore'nin Nodong füzesi örnek alınarak geliştirilen Shahab-3 füzesinin bir varyantı. Emad, İran'ın ilk hassas güdümlü, uzun menzilli, karadan karaya balistik füzesi ve manevra kabiliyetine sahip yeniden giriş aracı (MaRV) sayesinde hedefine 500 metreye kadar isabet edebilmekte. Bu da onu başta İsrail olmak üzere çevre Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri için bir tehdit haline getirmekte.

SHAHAB 3

Shahab-3, İran tarafından geliştirilen ve Kuzey Kore Nodong-1'i temel alan orta menzilli, sıvı yakıtlı, karada hareket edebilen bir balistik füze. Füze 1,200 kilogramlık bir yük ile donatıldığında 1,000 kilometre (620 mil), daha hafif bir yük ile donatıldığında ise 2,000 kilometre (1,200 mil) menzile sahip. Füze öncelikle büyük, yumuşak hedeflere (şehirler gibi) karşı etkili, ancak İran vuruş hassasiyetini önemli ölçüde artırmak için daha sonraki varyantlarda Çin güdüm teknolojisini kullanıldı.

Öncelikle büyük, yumuşak hedeflere (askeri havaalanları gibi) karşı etkilidir ve bir tonluk bir savaş başlığını 1,000-2,000 kilometre menzile taşıyabilir. Şahab-3, İran'ın konvansiyonel ordusu ('Artesh') tarafından değil, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kullanılmakta.

GHADR

Qadr-110 olarak da bilinen Ghadr-110, İran tarafından geliştirilen orta menzilli bir balistik füze. Ghadr-101 olarak da bilinen Shahab-3A'nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve 1.500 km (930 mil) menzile sahip olmasını sağlayan sıvı yakıtlı bir ilk aşamaya ve katı yakıtlı bir ikinci aşamaya sahip olduğuna inanılmakta. Ghadr-110 üç tipte üretilmekte: Menzili 1,350 km olan "Qadr S", menzili 1,650 km olan "Qadr H" ve menzili 1,950 km olan "Qadr F". Qadr-110 serisi füzeler 650 kg ila 1.000 kg ağırlığında bir savaş başlığı taşırken, Qadr F en ağır savaş başlığını taşıyor. Uzunluğu 15,5 ila 16,58 metre, toplam ağırlığı ise 15 ila 17,48 ton arasında değişirken, temel model Şahab-3'e kıyasla iki ton daha ağır.

PAVEH

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emirali Hacızade tarafından tanıtılan Paveh füzesi İran tarafından geliştirilen yeni bir uzun menzilli seyir füzesi. Menzili 1,650 kilometre olarak açıklanan füzenin İsrail'i ya da bölgedeki Amerikan çıkarlarını hedef alabileceği belirtiliyor.

FATTAH-2

Fattah-2, İran'da geliştirilen ve hipersonik süzülme araçları (HGV) ile hipersonik seyir füzelerinin (HCM) birleşiminden oluşan hipersonik bir füzenin yeni bir versiyonu. Füze halen geliştirilme aşamasında ve gelecekte daha fazla versiyonunun üretilmesi beklenmekte. Fattah-2 füzesi, ramjet motoru yerine sıvı yakıtlı roket motoru ile hipersonik seyir füzelerinin konfigürasyonunu kullanmakta. Menzili 1,500 ila 1,800 kilometredir ve tespit edilmeden manevra yapmak ve hedefleri vurmak üzere tasarlandı.

Füze iki parçadan oluşmakta: birinci parça füzeyi uzaydan belirli bir irtifaya taşıyan Fattah katı yakıt güçlendiricisi, ikinci parça ise güçlendiriciden ayrılan ve sıvı yakıtlı roket motoruna sahip olan süzülen başlık. Fattah-2 süzülen savaş başlığının genel şekli Boeing X-51 füzesine benzemekle birlikte, hava girişinin ortadan kaldırılmış olması ve ramjet motoru yerine roket motoru kullanılması gibi farkları var. Fattah-2 füzesi, hedefleri yüksek hassasiyetle vurma ve tespit edilmekten kaçma kabiliyetiyle İran için stratejik bir silah olarak tasarlandı.

KHEİBAR SHEKAN

Kheibar Shekan füzesi, İran tarafından geliştirilen ve İslam Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay tarafından işletilen orta menzilli bir balistik füzedir. IRGC füzelerinin üçüncü nesli ve 2022 yılında tanıtıldı. Füze katı yakıt kullanır ve 1400 kilometreden (900 mil) fazla kesin bir çalışma yarıçapına sahip. Bu füzenin manevra kabiliyeti sınıf arkadaşlarına kıyasla çok yüksek ve bu da onu uzun menzilli bir balistik ve hedef noktası füzesi haline getirmekte. Kheibar Shekan füzesi, yeni nesil füzeler ve füzedeki gelişmelerde bir mutasyon olarak kabul edilebilir. Katı yakıta ve iniş aşamasında füze kalkanından geçebilecek manevra kabiliyetine sahip.

HAJ QASEM

Haj Qasem füzesi, İran tarafından geliştirilen, 1.400 kilometre (870 mil) menzile ve 500 kilogram (1.100 lb) savaş başlığı ağırlığına sahip orta menzilli bir balistik füze. Füze 20 Ağustos 2020'de tanıtıldı ve adını Ocak 2020'de ABD tarafından öldürülen merhum İranlı komutan Kasım Süleymani'den aldı. Haj Qasem füzesi, Fateh-110 füzesinin yeni nesli olarak kabul edilmekte ve füze savunma sistemlerinden geçme kabiliyetine sahip. Tespit edilmeden manevra yapmak ve hedefleri vurmak üzere tasarlanan füzenin kütlesi 7 ton (15.000 lb), uzunluğu 11 metre (36 ft) ve maksimum hızı Mach 12'dir. Füze, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı (İran) tarafından üretilmiştir ve 20 Ağustos 2020'den beri hizmette.