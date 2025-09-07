Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ayşenur Ezgi Eygi harekete geçirdi! ABD meclisine yeni yasa tasarısı sunulacak

Ayşenur Ezgi Eygi harekete geçirdi! ABD meclisine yeni yasa tasarısı sunulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ayşenur Ezgi Eygi harekete geçirdi! ABD meclisine yeni yasa tasarısı sunulacak
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi vefatının 1. yıldönümünde gündem oldu. Bunun üzerine ABD'li Demokrat Senatör Maria Cantwell yabancı ordu veya istihbarat birimlerince Amerikalıların öldürüldüğü olayları soruşturmak için yasa tasarısı planlandığını duyurdu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek için gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak vefat etmişti.

6 Eylül 2024'te hayatını kaybeden Eygi'nin cenazesi, ailesinin talebi ve Türkiye'nin girişimleriyle 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Filistin'in İsrail tarafından işgaline karşı Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olarak sivil mücadele veren Eygi'nin vefatının üzerinden bir yıl geçti.  

AYŞENUR HAREKETE GEÇİRDİ

Olayın ardından bir yıl geçmesine rağmen İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım ve soruşturma uygulanmazken, Eygi'nin ailesi adaletin sağlanmasını bekliyor.

Eygi'nin vefatının birinci yılında gündeme gelmesiyle ABD'li Demokrat Senatör Maria Cantwell bir açıklama paylaştı.   

Aileden Beyaz Saray önünde tepki! Ayşenur Ezgi Eygi'ye Amerika'da anma töreni düzenlendi - 4. Resim
"Benim için Wasat, Allah’a tam bir teslimiyet içinde desteklemem gereken ümmettir. Birbirini dosdoğru yolda desteklemeye adanmış bir topluluktur" Ayşenur Ezgi Eygi

Cantwell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Türk aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

Ailesinin, Eygi'nin ölümüne ilişkin yeterli cevap alamadığına dikkati çeken Cantwell, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına ayrı soruşturma açmaları çağrısında bulunduklarını ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Cantwell, "Bu nedenle Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) düzenleme teklif etmeyi ya da 2024'ten bu yana yabancı ordu veya istihbarat birimlerince Amerikan vatandaşlarının öldürülmesini soruşturmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığında özel daimi temsilci atanması için ayrı yasa tasarısı sunmayı planlıyorum." açıklamasında bulundu.

Senatör Cantwell, tasarıyla belirlenecek özel temsilcinin öldürülen ABD'lilerin ailelerine destek ve bilgi sağlama, yabancı devletlerden hesap sorma ve maktullerin ailelerine cevap verilmesi çabalarına ilişkin Kongreye yıllık rapor sunmasının gerekeceğini ifade etti.

 

