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    Azerbaycan, Fransız diplomatları ülkesinden kovdu! İstenmeyen kişi ilan edip 48 saat mühlet verdi

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki iki çalışanını 'persona-non-grata' (istenmeyen kişi) ilan ederek, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istedi.

    Azerbaycan, Fransız diplomatları ülkesinden kovdu! İstenmeyen kişi ilan edip 48 saat mühlet verdi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'un bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

    Azerbaycan Dışişleri Başkanlığından yayınlanan, "Fransa Cumhuriyetinin Azerbaycan Cumhuriyetindeki Büyükelçiliğinin iki çalışanının persona-non-grata ilân olunmasına dair yazılı açıklama" başlıklı metninde şu ifadeler yer aldı:

    "26 Aralık 2023 tarihinde, Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Ann Buaoyon, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    Fransa Büyükelçiliğinin iki çalışanının diplomatik şartlara uygun olmayan ve 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi "Diplomatik İlişkiler Hakkında" bölümüne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından uyarıldığı ve "persona-non-grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği, Fransız Büyükelçinin dikkatine sunuldu.

    Bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan topraklarını terk etmeleri talep edildi ve Azerbaycan Dışişleri Başkanlığının (XİN) protesto notası Fransa Büyükelçisine takdim edildi."

     

    Azerbaycan, Fransız diplomatları ülkesinden kovdu! İstenmeyen kişi ilan edip 48 saat mühlet verdi

    Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AzerbaycanFransa
    Haberler > Dünya > Azerbaycan, Fransız diplomatları ülkesinden kovdu! İstenmeyen kişi ilan edip 48 saat mühlet verdi
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