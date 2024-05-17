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Azerbaycan ve Ermenistan'dan Cenevre'de kritik görüşme

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Azerbaycan ve Ermenistan&#039;dan Cenevre&#039;de kritik görüşme
Azerbaycan, Cenevre, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamada, Gafarova'nın Parlamentolararası Birlik (PAB) 7. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Organizasyon Komitesi Toplantısı nedeniyle Cenevre'de olduğu belirtildi.

Gafarova ve Simonyan'ın söz konusu toplantı kapsamında dün bir araya geldiği bildirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan Cenevre'de kritik görüşme - 1. Resim

BARIŞ MÜZAKERELERİ ELE ALINDI

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış müzakerelerine parlamentolarının destek verebileceği konuların değerlendirildiği belirtildi.

Tarafların parlamento düzeyinde diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştığı, görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi. Gafarova ve Simonyan, PAB'ın girişimi ve arabuluculuğu ile 22 Mart'ta da Cenevre'de bir araya gelmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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