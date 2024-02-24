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    • Haberler > Dünya > Bakan Fidan Venezuela'da! Maduro 'harika' notuyla paylaştı

    Bakan Fidan Venezuela'da! Maduro 'harika' notuyla paylaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Nicolas Maduro, Hakan Fidan, Venezuela, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güney Amerika temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'ya gitti. Fidan ile görüşen Nicolas Maduro, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Amerika temaslarına devam ediyor. Brezilya'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Rio de Janerio şehrine giden Fidan, buradan Venezuela'ya geçti.

    Bakan Fidan, burada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Maduro, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı" ifadesini kullandı.

    "GÜÇLÜ DOSTLUĞU PEKİŞTİRİYORUZ"

    Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşan Maduro, "Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Görüşmeye Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

    Bakan Fidan Venezuela'da! Maduro 'harika' notuyla paylaştı - 1. Resim

    "FEVKALADE ÖNEM TAŞIYOR"

    Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı sosyal medya hesabından paylaştı.

    "Latin Amerika ve Karayip ülkelerine ilk turunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı içten bir şekilde karşılıyoruz" diyen Gil, "Ziyaretiniz, ikili gündemi ve uluslararası mevcut durumun gözden geçirilmesi açısından fevkalade önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

    Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada ise iki ülke arasında yıllardır sürdürülen iyi ilişkilere işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro'nun, Karakas ile Ankara arasındaki dostluğu teyit ettiği bildirildi.

    Türkiye ile Venezuela arasında, birçok farklı alanda 40'ın üzerinde işbirliği anlaşmasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da Venezuela'yı ziyaret ettiği hatırlatıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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