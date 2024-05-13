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Başbakan parti başkanlığından istifa etti! Pakistan liderinden dikkat çeken karar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Başbakan parti başkanlığından istifa etti! Pakistan liderinden dikkat çeken karar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'da 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada Başbakan seçilen Şahbaz Şerif, parti başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi Genel Başkanlığından istifa ettiği açıklandı.

PAKİSTAN LİDERİ PARTİ LİDERLİĞİNİ BIRAKTI

Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, X sosyal medya platformundan, Başbakan Şerif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şahbaz Şerif'in, parti liderliğini abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in üstlenmesi için görevinden istifa ettiği belirtildi.

İMRAN'IN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif, geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçilmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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