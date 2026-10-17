İşgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdüren İsrailli yerleşimciler, bu kez Avrupalı diplomatları hedef aldı. Filistinlilerin zeytin hasadını takip etmek üzere Ramallah yakınlarındaki Taybeh köyüne giden Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğu konvoy, maskeli yerleşimciler tarafından kuşatıldı. Araçlara taş ve sopalarla saldıran yerleşimciler, Belçika konsolosluk aracının camını kırdı. Fransız haber ajansı AFP, saldırganların 78 yaşındaki Fransız Belediye Başkanı Bernard Baudoux'yu darbettiğini duyurdu.

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına ve geçim kaynaklarına yönelik yerleşimci saldırıları devam ederken, bu kez Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcileri hedef alındı.

Ramallah yakınlarındaki Hristiyan Filistinlilerin yaşadığı Taybeh köyüne zeytin hasadını takip etmek amacıyla giden diplomatik heyet, maskeli İsrailli yerleşimcilerin saldırısıyla karşılaştı.

Fransa, Belçika ve Polonya'dan diplomatların bulunduğu konvoya yönelik saldırıda araçların camları kırılırken, heyete eşlik eden Fransız belediye başkanı da darbedildi.

İsrailli yerleşimciler Avrupalı diplomatlara saldırdı! 78 yaşındaki Fransız belediye başkanını darp ettiler

YEDİ MASKELİ YERLEŞİMCİ KONVOYU KUŞATTI

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, ATV tipi arazi araçlarıyla hareket eden yedi maskeli İsrailli yerleşimci, diplomatların bulunduğu araçların etrafını sardı.

Saldırganların darbettiği kişinin, Fransa'nın kuzeyindeki Aulnoye-Aymeries kentinin 78 yaşındaki sol görüşlü Belediye Başkanı Bernard Baudoux olduğu açıklandı.

Saldırganlar, diplomatik heyetin ilerlemesini engelleyerek araçlardaki kişilerden kimliklerini göstermelerini istedi.

Ardından konvoya taş ve sopalarla saldıran yerleşimciler, Belçika'ya ait konsolosluk aracının camını kırdı.

Saldırganların darbettiği kişinin, Fransa'nın kuzeyindeki Aulnoye-Aymeries kentinin 78 yaşındaki sol görüşlü Belediye Başkanı Bernard Baudoux olduğu açıklandı.

Filistinli köylülerin zeytin hasadını takip etmek üzere bölgeye gelen diplomatlar, saldırı nedeniyle yollarına devam edemedi.

İsrailli yerleşimciler Avrupalı diplomatlara saldırdı! 78 yaşındaki Fransız belediye başkanını darp ettiler

İSRAİL ASKERLERİ SALDIRGANLARI NASIL KORUYOR?

Saha verileri ve İsrail basınındaki haberler, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını engellemekte yetersiz kalmasının ötesine geçtiğini göstermekte.

Ordu, bu eylemleri engellememekle kalmayıp saldırganlara bizzat yardım etmek ve suçların üzerini örtmekle suçlanıyor.

İsrailli yerleşimciler Avrupalı diplomatlara saldırdı! 78 yaşındaki Fransız belediye başkanını darp ettiler

İsrail'in Maariv gazetesi, 28 Eylül'de yayımladığı haberde, Batı Şeria'da Filistinlilere ait mülklerin tahrip edilmesini de içeren geniş çaplı eylemleri "Yahudi terörü" olarak nitelemişti.

İsrailli yerleşimciler Avrupalı diplomatlara saldırdı! 78 yaşındaki Fransız belediye başkanını darp ettiler

AA'nın verilerine göre Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait zeytin ürünlerini çalan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım ettiği ve düzenlenen saldırıyı gizlediği yönündeki suçlamalara yer verilmişti.

Öte yandan İsrailli muhalif Milletvekili Gilad Kariv, 4 Eylül'deki açıklamasında, ordunun yasa dışı yerleşim yerlerinden çıkan çetelere hizmet ettiğini belirterek, "Bu durum Filistin topraklarında artık kanıksanmış bir hal aldı." ifadesini kullanmıştı.

İsrailli yerleşimciler Avrupalı diplomatlara saldırdı! 78 yaşındaki Fransız belediye başkanını darp ettiler

Tepkiler siyaset dünyasıyla da sınırlı kalmadı. Geçen ağustos ayında 300'den fazla İsrailli yedek asker, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e hitaben "Yahudi Terörüne Karşı Yedek Askerlerin Mektubu" başlıklı bir bildiri imzaladı.

Yedek askerler, ordu yönetimini Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörünü dizginleyecek fiili yetkileri kendilerinden esirgemekle suçladı. Mektupta, askeri bürokrasinin "sürtüşme olayları" olarak geçiştirdiği vakalara müdahale etmek üzere görevlendirildikleri, ancak saldırıları daha gerçekleşmeden önleyecek somut bir yetkiyle donatılmadıkları vurgulandı.

HÜKÜMET FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN İSRAİLLİLERİ SİLAHLANDIRIYOR

Orduya yöneltilen suçlamaların yanı sıra İsrailli bakanların imza attığı kararlar; Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kolaylaştırdığı, önlerini açtığı ve faillerin cezasız kalmasını teşvik ettiği gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi oluyor.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 22 Ocak'ta silah ruhsatı alma şartlarının kolaylaştırıldığı bölgeler listesine Batı Şeria'daki 18 yasa dışı yerleşim yerini daha eklemişti.

Ben-Gvir'in ocak ayında açıkladığı verilere göre, politikaların gevşetildiği 2023 sonundan bu yana verilen silah ruhsatı sayısı 240 bini aştı. Düzenleme öncesinde yılda ortalama 8 bin civarında seyreden bu ruhsatların Batı Şeria dışındaki İsraillileri de kapsadığı görüldü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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