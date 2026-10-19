Belçika Kraliçesi Mathilde, Veliaht Prenses Elisabeth ve bazı üst düzey siyasetçilerin yapay zekayla oluşturulan sahte görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntülere tepki gösteren Flaman Bölgesi Başbakan Yardımcılarından Melissa Depraetere, bu tür içeriklerin insanların hayatlarını mahvedebileceğini belirtti. Olaya ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

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Belçika'da kraliyet ailesi üyeleri ve siyasetçileri hedef alan yapay zeka kaynaklı sahte görüntüler tepki çekti. Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesinin haberine göre, Kraliçe Mathilde, Veliaht Prenses Elisabeth ve bazı siyasetçilerin çıplakmış gibi gösterildiği sahte görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Olayın ardından hem siyasetçiler hem de Belçika Kraliyet Sarayı harekete geçti.

Belçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar

YAPAY ZEKA GÖRÜNTÜLERİ YAYILDI

Belçika Kraliçesi Mathilde, kızı Veliaht Prenses Elisabeth, Flaman Bölgesi Başbakan Yardımcısı Melissa Depraetere ile Ludivine Dedonder, yapay zekayla sahte çıplak görüntüleri oluşturulan kişiler​​​​​​​ arasında yer aldı.

Belçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Depraetere, "Bu ne kadar iğrenç olsa da artık beni çok az şey şaşırtıyor. İnsanların bunun kabul edilemez olduğunu ve üzerinde oynanmış çıplak görüntülerin hayatları mahvedebileceğini bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Dedonder ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.

Belçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar

Belçika Kraliyet Sarayı da Kraliçe Mathilde ve kızı Veliaht Prenses Elisabeth'i gösteren sahte görüntülerin internetten kaldırılması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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