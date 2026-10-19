Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Belçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Belçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar
Başlık ResmiBelçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar

Belçika Kraliçesi Mathilde, Veliaht Prenses Elisabeth ve bazı üst düzey siyasetçilerin yapay zekayla oluşturulan sahte görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntülere tepki gösteren Flaman Bölgesi Başbakan Yardımcılarından Melissa Depraetere, bu tür içeriklerin insanların hayatlarını mahvedebileceğini belirtti. Olaya ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Kaydet
|

Belçika'da kraliyet ailesi üyeleri ve siyasetçileri hedef alan yapay zeka kaynaklı sahte görüntüler tepki çekti. Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesinin haberine göre, Kraliçe Mathilde, Veliaht Prenses Elisabeth ve bazı siyasetçilerin çıplakmış gibi gösterildiği sahte görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Olayın ardından hem siyasetçiler hem de Belçika Kraliyet Sarayı harekete geçti.

Belçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar
Başlık ResmiBelçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar

YAPAY ZEKA GÖRÜNTÜLERİ YAYILDI

Belçika Kraliçesi Mathilde, kızı Veliaht Prenses Elisabeth, Flaman Bölgesi Başbakan Yardımcısı Melissa Depraetere ile Ludivine Dedonder, yapay zekayla sahte çıplak görüntüleri oluşturulan kişiler​​​​​​​ arasında yer aldı.

Belçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar
Başlık ResmiBelçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Depraetere, "Bu ne kadar iğrenç olsa da artık beni çok az şey şaşırtıyor. İnsanların bunun kabul edilemez olduğunu ve üzerinde oynanmış çıplak görüntülerin hayatları mahvedebileceğini bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Dedonder ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.

Belçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar
Başlık ResmiBelçika Kraliçesi ve kızına yapay zeka kumpası! Sahte görüntüleri yayımladılar

Belçika Kraliyet Sarayı da Kraliçe Mathilde ve kızı Veliaht Prenses Elisabeth'i gösteren sahte görüntülerin internetten kaldırılması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
99 yaşında uçağın kanadına oturup rekora uçtu! Sosyal medya onu konuşuyor
DÜNYA

99 yaşında uçağın kanadına oturup rekora uçtu! Sosyal medya onu konuşuyor
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.