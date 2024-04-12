Belçika'da alarmlar çalıyor! Rusya'dan rüşvet alan milletvekilleri ortaya çıkıyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın haziran ayındaki Avrupa seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Belçika yargısı, istihbarat servisinin verdiği bilgiler doğrultusunda Rusya tarafından Moskova’nın mesajlarını iletmek üzere rüşvet aldığı şüphesiyle suçlanan bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli AP üyelerinin kim olabileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın haziran ayındaki Avrupa seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AB LİDERLER ZİRVESİNDE GÜNDEME GELECEK

Bu konunun Brüksel’de düzenlenecek AB zirvesinde liderlerin gündemine getirileceğini aktaran De Croo, Rusya’nın propaganda ve dezenformasyon girişimlerini önlemek için AB’nin ortak bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Belçika Başbakanı, ülkesinin istihbarat servisinin Ukrayna'ya verilen desteği baltalamaya çalışan bir ağın varlığını doğruladığını söyledi.

Ülkesi şu anda Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten De Croo, "Belçika istihbarat servisi, birçok Avrupa ülkesinde ve burada Belçika'da faaliyet gösteren Rus yanlısı müdahale ağlarının varlığını doğruladı" dedi.

De Croo, açılan soruşturmanın Avrupa Parlamentosu üyelerine Rus propagandasını teşvik etmeleri için para teklif edildiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Belçika Başbakanı, "İstihbarat servisimize göre Moskova'nın niyeti çok açık. Amaç, Avrupa Parlamentosu'nda mümkün olduğu kadar çok Rusya yanlısı adayın seçilmesini etkilemek ve böylece bu kurumda Rusya yanlısı söylemi güçlendirmektir." dedi.

EUROJUST, OLAF VE AB SAVCILIĞI DEVREYE GİRECEK

Belçika Başbakanı, Avrupa Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust), AB savcılığı ve Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) bünyesinde de konuyla ilgili çalışmalar yapılacağını aktardı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri AB ülkelerinde 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.