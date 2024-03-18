Ben-Gvir 'güvendeyiz' diyerek açıkladı! 7 Ekim'den bu yana 100 bin İsrailli silahlandı

İsrailin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'ten bu yana bakanlığının 100 bin silah ruhsatını onayladığını ve böylece İsrail'in daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadının 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlattığı saldırı sonrası İsrail'de silahlanma arttı. Özellikle aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in önderliğinde başlayan silahlanmada rekor seviyeye gelindi.

Daha önce kişisel tabancasıyla iki kez insanları tehdit eden ve sık sık İsraillilere silah taşıma çağrısı yapan Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde (Knesset) büyük bir tabanca görseli ve '100 bin İsrailli silahlandı' sloganının yer aldığı posterin önünde açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ"

"7 Ekim'den bu yana 100 bininci vatandaş ateşli silah ruhsatını aldı" diyen Ben-Gvir, bu hafta bakanlıkta bir dönüm noktasına ulaştıklarını söyledi.

Ben-Gvir, savaştan bu yana 299 bin 354 başvuru yapıldığını ancak şimdiye dek sadece 100 bin vatandaşın silah ruhsatının onaylandığını ifade etti.

Bakan, 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatının onaylanması ile İsrail'in daha güvenli bir hale getirdiğini iddia etti.

"DOĞRU ELLERE GEÇMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Silahın 'hayat kurtardığını' savunan Ben-Gvir, sivillerin kendilerini koruyabildiği yerlerde 7 Ekim saldırılarının boyutlarının daha küçük olduğunu söyledi. Öte yandan silahların 'doğru ellere' geçmesini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Ben-Grvir, yeterli silah olmadığı için kadınların tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü savunarak, on binlerce kadına verilen silah ruhsatlarıyla artık kendilerini koruyabileceklerini sözlerine ekledi.