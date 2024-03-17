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Haberler > Politika > BM'de İsrailli bakan konuşunca salonu terk eden Göktaş: Zulmün karşısında sessiz kalamazdık

BM'de İsrailli bakan konuşunca salonu terk eden Göktaş: Zulmün karşısında sessiz kalamazdık

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Bm Kadının Statüsü Komisyonu, Filistin, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini BM'de İsrailli Bakan söz alınca salonu terk ederek gösteren Bakan Göktaş, "Kendilerini savunmak için söyleyecekleri hiçbir lafın ehemmiyeti yok. Zulmün karşısında sessiz kalamazdık" dedi. Göktaş, protestosu sonrası birçok ülkenin bakanının kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'nda söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan konuşmasına başlarken Genel Kurul Toplantı Salonu'ndan ayrılmıştı.

Göktaş, New York'ta, Türkiye'yi temsilen katıldığı BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'nun ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

'ZULMÜN KARŞISINDA SESSİZ KALAMAZDIK'

BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'nda İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın söz aldığı sırada salonu terk ederek, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini gösterdiği hatırlatılarak, o anlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"İsrailli Bakan konuşurken orada durmamızın bir anlamı yoktu. Dünyanın gözü önünde böyle bir katliama sebep olanları dinlemek istemiyoruz. Kadınlar ve çocuklar konusunda onların söyleyebilecekleri hiçbir söz yok. Uyguladıkları soykırıma yönelik kendilerini savunmalarına, yalanlarını pervasızca ifade etmelerine dayanamazdık. Kendilerini savunmak için söyleyecekleri hiçbir lafın ehemmiyeti yok. Zulmün karşısında sessiz kalamazdık.

GÖKTAŞ'A TEBRİK YAĞDI

Orada sözlü tepki verme durumu yoktu biz de salondan kalkıp giderek tepkimizi gösterdik. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Konuşmamızda da Filistinli kardeşlerimize olan desteğimizi, hem BM'nin hem diğer ülkelerin bu katliam karşısında ayağa kalkmaları, seslerini yükseltmeleri ve bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladık."

Söz konusu hareketinin ardından gelen tepkilere yönelik soru üzerine de Göktaş, olumlu yorumlar aldıklarını, birçok ülkenin bakanının kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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