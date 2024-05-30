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Benny Gantz Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'ya dayanamadı! Hükümeti dağıtmak için harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Benny Gantz, Binyamin Netanyahu, İsrail, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yaptığı saldırıların ardından harekete geçti. Daha önce esirler için masaya oturulması gerektiğini savunan Gantz, son katliamın ardından hükümeti dağıtmak için oylama istedi.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi olan Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Gazze'de soykırım yapan Binyamin Netanyahu ile yine ters düştü. Daha önce Netanyahu'nun tutumunu beğenmediği için savaş kabinesinde tartışan Gantz, hükümetten çekileceğini ifade etmişti.

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Gantz, 19 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Netanyahu’ya seslenerek, İsrailli esirlerin geri getirilmesi, "Gazze’deki Hamas yönetiminin devrilerek askerden arındırılması", "Gazze’de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi ve Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi taleplerinde bulunmuştu.

Benny Gantz Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'ya dayanamadı! Hükümeti dağıtmak için harekete geçti - 1. Resim

PARLAMENTONUN FESHİ İÇİN OYLAMA ÖNERDİ

İsrailli esirlerin alınması için bürokrasiyi kullanmak yerine katliam yapan Netanyahu'nun tutumunu tasvip etmeyen Benny Gantz, harekete geçiyor.

İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi tarafından yapılan açıklamada, seçime gidilmesi amacıyla parlamentonun feshedilmesi yönünde oylama yapılmasını önerdikleri belirtildi.

Benny Gantz Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'ya dayanamadı! Hükümeti dağıtmak için harekete geçti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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