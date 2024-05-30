Benny Gantz Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'ya dayanamadı! Hükümeti dağıtmak için harekete geçti

İsrail, Filistinlileri açlığa mahkum etti! 7 aylık bebeğin görüntüsü tüyleri diken diken etti

İsrail, Filistinlileri açlığa mahkum etti! 7 aylık bebeğin görüntüsü tüyleri diken diken etti

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yaptığı saldırıların ardından harekete geçti. Daha önce esirler için masaya oturulması gerektiğini savunan Gantz, son katliamın ardından hükümeti dağıtmak için oylama istedi.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi olan Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Gazze'de soykırım yapan Binyamin Netanyahu ile yine ters düştü. Daha önce Netanyahu'nun tutumunu beğenmediği için savaş kabinesinde tartışan Gantz, hükümetten çekileceğini ifade etmişti.

GANTZ NETANYAHU'YU HÜKÜMETTEN ÇEKİLMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Gantz, 19 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Netanyahu’ya seslenerek, İsrailli esirlerin geri getirilmesi, "Gazze’deki Hamas yönetiminin devrilerek askerden arındırılması", "Gazze’de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi ve Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi taleplerinde bulunmuştu.

PARLAMENTONUN FESHİ İÇİN OYLAMA ÖNERDİ

İsrailli esirlerin alınması için bürokrasiyi kullanmak yerine katliam yapan Netanyahu'nun tutumunu tasvip etmeyen Benny Gantz, harekete geçiyor.

İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisi tarafından yapılan açıklamada, seçime gidilmesi amacıyla parlamentonun feshedilmesi yönünde oylama yapılmasını önerdikleri belirtildi.