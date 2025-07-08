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Haberler > Dünya > Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi?

Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beyaz Saray&#039;da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi?
ABD, Ateşkes, İsrail, Gazze, Hamas, Filistin, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de ateşkesin konuşulacağı ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında beklenen görüşme gerçekleşti. Beyaz Saray'da yemek öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, "Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu" söylerken, Netanyahu, "Filistinlileri 3. bir ülkeye göndermek için ABD ile çalıştıklarını" açıkladı.

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında beklenen görüşme başladı. İki lider, Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya geldi. 

Görüşmeden ilk kareler geldi. Trump, "Gazze'de barış anlaşması yakın" derken, Netanyahu Trump'ı Nobel'e aday gösterdi.

Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi? - 1. Resim
Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray'daki Mavi Oda'da yemekte bir araya geldi

HAMAS GAZZE'DE ATEŞKES İSTİYOR

ABD Başkanı Trump, "Hamas Gazze'de ateşkes istiyor" dedi.

İRAN'A KARŞI BİR KEZ DAHA SALDIRI YAPILACAK MI?

"İran'a yönelik yeni bir saldırı yapılacak mı?" sorusuna Trump "İran'ı vurmak çok iyi oldu. Umarım İran'ı bir kez daha vurmak zorunda kalmayız." diye konuştu. Trump, İran ile yakında görüşeceklerini açıkladı.

Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi? - 2. Resim

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLACAK MI?

"İki devletli bir çözüm olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bilmiyorum. Bu soruyu Bibi'ye (Netanyahu) sorun. Bu asırlık soruya cevap verecek dünyanın en büyük adamına sahipsiniz." diyerek skandal bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi? - 3. Resim

NETANYAHU: LEHİMİZE BARIŞ ÜSTÜNDE ÇALIŞACAĞIZ

Netanyahu, "Bizi yok etmek istemeyen Filistinli komşularımızla, güvenliğimizin, yani egemen güvenlik gücümüzün her zaman elimizde kalacağı bir barış üzerinde çalışacağız." dedi.

Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi? - 4. Resim
Netanyahu, Nobel komitesine yazdığı mektubu Trump’a verdi.

NETANYAHU GAZZE İÇİN ASIL NİYETİNİ AÇIKLADI

Netanyahu, "Gazze’deki insanlar ayrılmak istiyorsa ayrılabilmeli. Filistinlilere daha iyi bir gelecek sunmaya istekli ülkeleri bulmak için ABD ile birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi: Ateşkes ilan edilecek mi? - 5. Resim

UKRAYNA'YA DAHA FAZLA SİLAH GÖNDERECEĞİZ

Trump, "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Ukrayna'ya biraz daha silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, çok ağır darbe alıyorlar. Çok fazla insan ölüyor" dedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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