Biden talimat verdi: Amerikan ordusu Gazze'ye gidiyor!

İsrail'in Gazze'de başlattığı topyekün ablukada 153 gün geri kalırken, 30 binden fazla masum sivil kanlı saldırılarda can verdi. İsrail'e her koşulda destek vererek katliamlara ortak olan ABD ise şimdi yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için Gazze'de bir liman kurmaya hazırlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı topyekün ablukanın 153. gününde en az 20 Filistinli yetersiz beslenme ve susuzluktan hayatını kaybetti.

Şehre giren kısıtlı yardımı da şubat ayında önemli ölçüde azaltan İsrail, 2 milyon Gazzeliyi açlıkla baş başa bırakırken İsrail'in hamisi ABD, şimdi ordusunu Gazze'de liman kurmak için Filistin'e göndermeye hazırlanıyor.

BİDEN TALİMAT VERDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan ordusuna Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurması yönünde talimat verdiği belirtildi.

ABD ORDUSU GAZZE'DE LİMAN KURACAK

Biden'ın talimatı ile Amerikan askerinin Gazze sahilinde askeri liman kurmak üzere çalışmalara başlayacağı açıklandı. Kurulacak bu askeri limanla birlikte büyük gemilerin daha yüksek miktarlarda insani yardımları Gazze'ye ulaştırabileceği, bu yardımlar içerisinde gıda ve suyun yanı sıra ilaçların ve geçici konaklama ekipmanlarının da yer alacağı ifade edildi.

YARDIMLAR GKRY'DEN TAŞINACAK

Yardımların İsrail ile koordine edileceği belirtiliken, yardımların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'nda yer alan bir güzerhantan ilerleyeceği öğrenildi.

AMERİKAN ASKERİ GAZZE'YE AYAK BASMAYACAK

Öte yandan açıklamada Amerikan askerinin Gazze'ye ayak basmayacağı, sadece yardımların limana sorunsuz şekilde ulaştırılması ve yetkililerle koordinasyonundan sorumlu olacağı belirtildi.

ABD yönetimi, İsrail'in saldırıları devam ederken Tel Aviv'e verdiği koşulsuz destekten dolayı yoğun şekilde eleştiriliyor ve Gazze'deki insani krizin sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.

Biden yönetimi ise Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail tarafıyla yoğun görüşmeler yaptığını ve aynı zamanda geçici ateşkes için taraflarla yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade ediyordu.