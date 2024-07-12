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Biden'dan büyük gaf! Zelenskiy'e Putin dedi, hatasını böyle telafi etti...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Joe Biden, Donald Trump, Nato Zirvesi, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi. NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Sözleşmesi'nin imza töreninde konuşma yağan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Putin diye tanıttı. Salondakilerin şaşkına dönmesi üzerine hatasını fark eden ABD Başkanı "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy! Putin'i yenmeye çok odaklanmışım” dedi.

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da yapılan NATO Zirvesi sırasında yeni bir gafa imza attı. Yanı başındaki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i "Baylar bayanlar, Başkan Putin" sözleriyle takdim eden Biden, kısa sürede hatasını fark ederek "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy! Putin'i yenmeye çok odaklanmışım” ifadelerini kullandı. Son gafının yaşı nedeniyle Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde adaylıktan çekilme baskılarıyla karşı karşıya olan Biden'ı zor durumda bırakabileceği yorumları yapıldı.

Biden'dan büyük gaf! Zelenskiy'e Putin dedi - 1. Resim

TARTIŞMALAR BİTMEK BİLMİYOR

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere siyasi münazara gerçekleştirmişti. 90 dakika süren münazara boyunca Biden’ın zaman zaman dikkatini toplayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması Demokratlar arasında kaygıya yol açmıştı. İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden’ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Biden'dan büyük gaf! Zelenskiy'e Putin dedi - 2. Resim

SEÇİMDEN ÇEKİLME ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Demokrat Partili bazı kesimler ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a başkanlık seçimlerinden çekilme çağrısı yapılırken, Biden ise Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirterek yarıştan çekilmeyeceğini ifade etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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