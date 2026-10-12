ABD’de bir sürüngen tesisinde bakılan dev pitonun cam kafesini parçalayarak dışarı çıkması korku dolu anlar yaşattı. Olay esnasında dev yılanın yanında bulunan bir çalışan, camların kırılmasıyla büyük panik yaşarken “Çıkıyorum buradan!” diye bağırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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ABD’deki bir sürüngen tesisinde yaşanan olay, izleyenleri şaşkına çevirdi. Dev boyutlardaki bir piton, bulunduğu cam kafesi parçalayarak dışarı çıktı. Camların kırılmasıyla birlikte tesiste hareketli dakikalar yaşanırken, pitonun yakınında bulunan çalışan neye uğradığını şaşırdı.

Bir anda ortalık karıştı! Dev piton cam kafesi parçaladı, çalışanın tepkisi sosyal medyayı salladı

ÇALIŞAN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Pitonun güçlü hareketleriyle cam kafesi parçalaması, tesiste kısa süreli paniğe yol açtı. Camların kırılmasıyla birlikte yılanın dışarı çıkması üzerine çalışan, tehlikeden uzaklaşmak için hızla harekete geçti. Büyük korku yaşayan çalışan, “Çıkıyorum buradan!” diye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir anda ortalık karıştı! Dev piton cam kafesi parçaladı, çalışanın tepkisi sosyal medyayı salladı

Korku dolu anlar, kısa sürede yayılarak gündem olurken, kullanıcılardan da yorum yağdı. Bazı kullanıcılar olayın korkutucu boyutuna vurgu yaparken, kimileri de çalışanın sözlerini yorumladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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