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Kabin bagajında aniden alev aldı, uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada

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Hindistan’da Delhi-Chennai seferini gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihazın alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden olurken, kabin ekibinin müdahalesiyle durum kontrol alındı. Hindistan’ın Haydarabad kentine yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

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Hindistan merkezli IndiGo havayolları şirketine ait Delhi-Chennai seferini yapan yolcu uçağında bir yolcuya ait elektronik cihazın alev almasıyla havada panik dolu anlar yaşandı.

Kabin bagajında aniden alev aldı, uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada
Başlık ResmiKabin bagajında aniden alev aldı, uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada

ACİL İNİŞ YAPTI

6E6115 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçakta meydana gelen olayda kabin ekibi, yangın söndürücü kullanarak alevlere müdahale etti. Olayın ardından Hindistan’ın Haydarabad şehrindeki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Uçakta korku dolu anlar! Kabin bagajında aniden alev aldı, uçak acil iniş yaptı
Başlık ResmiUçakta korku dolu anlar! Kabin bagajında aniden alev aldı, uçak acil iniş yaptı

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların belirlenmiş güvenlik prosedürleri doğrultusunda uçağı Haydarabad’a yönlendirdiği ve kabin ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde durumun kontrol altına alındığı kaydedildi. Havayolu şirketi, Haydarabad’a inişin ardından yolcuların Chennai’ye ulaştırılması için alternatif bir uçak tahsis edildiğini duyurdu.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İlk bilgilere göre yangının bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, yetkililer söz konusu yangına neden olan cihazın powerbank olduğunu henüz doğrulamadı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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